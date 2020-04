De la vuitena a la dissetena posició: la caiguda d'Espanya en poques hores del rànquing de tests

Salvador Illa presumia aquest migdia que Espanya era el vuitè país del món que més proves diagnòstiques del covid-19 havia fet, segons havia publicat l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). La xifra era de 28,6 tests per cada 1.000 habitants, per davant d'Alemanya (25,1), els Estats Units (15,6), el Regne Unit (9,9) i França (9,1), entre d'altres. En poques hores, però, ha caigut de la vuitena a la dissetena posició. On és la trampa?

La font de les dades que ha utilitzat l'OCDE és la pàgina Ourworldindata , que ha recopilat informació de les proves PCR de diferents països. El gràfic especifica que les dades espanyoles provenen del gabinet de Presidència del govern amb data de diumenge, 26 d'abril, i aquest dilluns Sanitat les ha donat a conèixer en una nota de premsa: 1.345.560 proves fins al 23 d'abril, que resulten dels 1.035.522 tests PCR i 310.038 proves d'anticossos. És fent aquesta suma que es podia establir la xifra de 28,6 per cada 1.000 habitants.

España está entre los 10 primeros países de la @OECD que más pruebas de #COVID19 realiza. Seguimos trabajando para aumentar nuestra capacidad diagnóstica y afrontar así la transición hacia una nueva normalidad de forma segura. #EsteVirusLoParamosUnidos https://t.co/wPBIS98hAE — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 27, 2020

Aquesta tarda, però, un dels analistes que han treballat en la recopilació de les dades, Edouard Mathieu, ha matisat l'eufòria espanyola. En un fil de Twitter ha explicat que s'han comptabilitzat les proves PCR dels diferents països i que la situació d'Espanya al rànquing era la vuitena perquè "presumiblement" s'havien sumat les proves PCR i les d'anticossos. Així, sabent les dades que ha ofert Sanitat aquest mateix dilluns ha tornat a calcular la ràtio: 22,3 tests PCR per cada 1.000 habitants, de manera que Espanya baixa fins a la dissetena posició. Cal tenir en compte també que no totes les dades dels països són homogènies: alguns informen de persones que s'han sotmès a tests, d'altres de PCR fets –pot ser que a una mateixa persona se n'hi hagi fet més d'un– i d'altres països es diu que els tests "no són clars o consistents".

And to further clarify, the OECD graph ( https://t.co/JFL2Hq79HN) shows Spain at 28 per 1,000 presumably because they are adding up PCR and antibody tests. We are only counting PCR tests in our time series, putting the Spanish total at 22.29 per 1,000 people. — Edouard Mathieu (@redouad) April 27, 2020

Xifres que no quadren

Sigui com sigui, la confusió ve causada per la falta d'informació del govern espanyol en relació als tests. Ourworldindata subratlla en el seu estudi –inclou un gràfic de com ha evolucionat la capacitat diagnòstica entre el 13 i el 23 d'abril– que ha fet una estimació entre dues informacions: la que ha donat aquest dilluns Sanitat i unes declaracions d'Illa a la comissió del Congrés del 16 d'abril en què assegurava que fins al 13 s'havien fet 930.230 proves PCR. Segons les autoritats sanitàries, Espanya està fent entre 40.000 i 47.000 proves PCR diàries. Si és cert que el dia 13 se n'havien fet 930.230, com és possible que el 23 només en constessin 1.035.522? Haurien de ser, pel cap baix, 1.330.230 si se'n fessin 40.000 cada dia. Una altra opció és que el dia 13 Espanya encara no hagués fet 930.230 PCRs.