Espanya dona suport a la reducció del 35% en les emissions de vehicles el 2030

Amb la pressió de l’informe del Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic (IPCC, en anglès) de l'ONU, que ha fet una crida a salvar el planeta en dotze anys dels efectes més perversos de l'escalfament global, els ministres de Medi Ambient de la Unió Europea intenten llimar les divisions sobre els compromisos de reducció de gasos contaminants en els vehicles nous de cara al 2030 per lluitar contra el canvi climàtic. La reunió d'aquest dimarts a Luxemburg ha començat amb una divisió profunda sobre com cal actuar davant d'un sector que és l'únic que encara registra creixements en els gasos contaminants que emet cada any, segons dades del Parlament Europeu.

Per una banda, hi ha el bloc liderat per Alemanya i la República Txeca, i on també hi ha Eslovàquia, Romania, Bulgària i Hongria, que defensen que a partir del 2030 es redueixin les emissions un 30% en els nous vehicles fabricats. La disminució seria respecte als nivells de contaminació del 2021 i no als actuals, tal com també defensa la Comissió Europea.

En un segon bloc hi ha els països que volen anar més enllà en la lluita contra el canvi climàtic, com França o els països nòrdics, que aposten per una reducció del 40%. El Parlament Europeu va votar a favor d'aquest objectiu més ambiciós la setmana passada. Enmig dels dos blocs, Espanya s'ha presentat a la reunió defensant una reducció del 35% dels gasos contaminants dels vehicles, una proposta a mig camí per arrencar un consens entre els dos blocs.

Una de les raons principals que argumenten els països que estan en contra de reduir un 40% les emissions en un horitzó 2030 són les possibles pèrdues de llocs de treball a la indústria automobilística. Segons un estudi recent de la Comissió Europea, l'acceleració d'una transició ecològica al sector de l'automòbil podria provocar la destrucció de 12.000 llocs de treball. Amb tot, l'executiu comunitari, arran de l'informe de l’IPCC, va considerar necessari que Europa elevi l'ambició en la lluita contra el canvi climàtic.

A més dels objectius d'emissions, els països també han de debatre com fomentar la fabricació de cotxes elèctrics o híbrids. La proposta de la Comissió Europea és que el volum de vendes d'aquests vehicles verds sigui del 30% a partir del 2030, mentre que el Parlament Europeu va demanar un 35%.

La decisió que prenguin avui els països, però, no serà el pas definitiu, ja que encara tindran fins a finals d'any perquè les tres institucions europees comencin a negociar per arribar a un acord final.