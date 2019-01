L'Estat clausurarà definitivament el magatzem de gas Castor

La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha dit aquest dimarts que el compromís del l'Estat respecte al magatzem de gas Castor és facilitar la millor opció possible per a la seva clausura definitiva i que treballa en una proposta per portar-la al Consell de Ministres en pròximes setmanes.

Ribera ha explicat al Senat que el ministeri ha posat en marxa una avaluació per conèixer la situació de l'emmagatzematge, en hibernació des del 2013, després que es registressin moviments sísmics a la costa davant la qual es troba la instal·lació quan es va començar a injectar gas al magatzem subterrani marí.

Ha assenyalat que, a dia d'avui, la solució tècnica més adequada és el segellat definitiu dels pous de la instal·lació, ara aïllada de la xarxa de gasoductes i amb el seu jaciment segellat, sense que es facin injeccions ni extraccions de gas. Ribera ha dit que la situació actual de l'emmagatzematge és de seguretat, sense que s'hagi registrat cap activitat sísmica des que es va hibernar la instal·lació.

Ha argumentat que la clausura definitiva del magatzem és la millor des del punt de vista econòmic, ja que cada quatre anys cal reposar els taps mecànics que segellen els pous. Els actuals taps "no poden prolongar-se durant molt temps" i cal adoptar una solució que "només pot estar orientada a la clausura" del magatzem de gas Castor, ha defensat.

Optar per noves solucions temporals només implicarien "costos difícilment justificables" i ha manifestat que la decisió del govern espanyol és actuar per no incórrer en costos addicionals.

Ribera ha afegit que la instal·lació no és necessària per al sistema gasista ni en el curt, ni en el mitjà, ni en el llarg termini i ha afegit que en una planificació energètica en aquests moments Castor no estaria inclòs "ni justificat".

La solució per al Castor consistirà en el segellat i abandonament dels pous i aïllar el jaciment per evitar fuites de fluid. Els taps metàl·lics temporals es retirarien i es procediria a la neteja de les canonades.