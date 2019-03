L'Eurocambra aprova la directiva que acaba amb els bastonets de les orelles i els coberts de plàstic

Missatge de les institucions europees als milers de nens i adolescents que es manifesten cada setmana reclamant actuar per aturar el canvi climàtic. El Parlament Europeu ha aprovat aquest dimecres la directiva per a la reducció dels plàstics d'un sol ús a la Unió Europea. A finals de l'any passat l'Eurocambra i el Consell Europeu ja van arribar a un acord polític que anticipava la votació favorable d'aquest dimecres. Però, tot i que grups especialment compromesos amb aquesta directiva, com els Verds/ALE, es mostren satisfets, al llarg de la negociació entre institucions també s'ha perdut part de l'ambició de la legislació perquè, malgrat que fixa l'eliminació de certs productes fets amb plàstics d'un sol ús, no es fixen objectius concrets a curt i mitjà termini ni a nivell global ni estatal, com sí que es fixava en la proposta inicial del Parlament Europeu.

El text ha tirat endavant amb 560 vots a favor, 35 en contra i 28 abstencions. "No hem aconseguit aprovar els objectius que havíem fixat al principi i queda en mans dels estats, però és un pas molt important", ha reconegut l'eurodiputada d'ALDE i ponent de la legislació Frédérique Ries. Tot i això, el vicepresident de la Comissió Europea, Frans Timmermans, s'ha felicitat per l'aprovació i ha reivindicat el paper de "lideratge" de la UE en la lluita contra el canvi climàtic i el desenvolupament sostenible.

Què implica l'aprovació d'aquesta directiva? D'entrada, cal recordar que ara ha de tornar a ser ratificada pel Consell Europeu (els estats membres) i després cada membre de la UE té dos anys per adaptar-hi la seva pròpia legislació.

Com a mesures més immediates, a partir del 2021 queden prohibits els següents productes de plàstic d'un sol ús:

Coberts de plàstic (forquilles, ganivets, culleres i bastonets)

Plats de plàstic

Canyetes de plàstic

Bastonets de les orelles

Envasos per a menjar i beguda fets de poliestirè expandit com els que utilitzen les cadenes de menjar ràpid

Productes fets de plàstic oxodegradables (dels quals estan fetes sovint les bosses d'escombraries)

A part d'aquesta mena de "llista negra" de productes que s'han d'eliminar absolutament a partir del 2021, els estats hauran de "prendre les mesures necessàries per arribar a una reducció mesurable i quantitativa" del consum dels envasos de plàstic que es fan servir també per posar-hi menjar ràpid o per emportar i que no són de poliestirè. Aquesta és la part que substitueix els percentatges clars de reducció que volia fixar inicialment l'Eurocambra. Sí que es fixa l'obligació, però, que el 2030 totes les ampolles de plàstic hagin de tenir un 30% de contingut reciclat. La primera intenció del Parlament era d'un 35% el 2025.

La directiva no es fixa només en els plàstics d'un sol ús. Pel que fa a les ampolles de plàstic de begudes i refrescos, s'haurà d'arribar a una taxa de recollida del 90% el 2029. El 2025, la taxa de recollida de les ampolles haurà de ser del 77%. Aquests objectius també són menys ambiciosos que els que proposaven inicialment els eurodiputats.

A més, la directiva també inclou mesures perquè la indústria del tabac hagi de netejar i eliminar les burilles, i l'obligació de redissenyar els taps de les begudes perquè no se separin de les ampolles.

L'organització sense ànim de lucre Rethink Plastic ja va acollir amb optimisme el primer acord polític sobre aquest text, i va recordar que, malgrat que faltin objectius concrets i capacitat de sanció, la UE és la primera regió del món que legisla en aquesta direcció. Aquest dimecres han reiterat aquest missatge a través de Twitter:

The @Europarl_EN has just formally approved the pioneering new EU #singleuseplastics laws! 🙌

It’s now almost time for national governments to put them into practice, with raised ambition and no delays! 💪 #rethinkplastic @brkfreeplastic #breakfreefromplastic pic.twitter.com/gJriaTeGyk — Rethink Plastic (@RethinkPlastic) March 27, 2019

La patronal de la indústria manufacturera de menjar i begudes, Food Drink Europe, ja ha emès un comunicat en què es compromet a treballar per complir els objectiu fixats però mostra "preocupació" perquè caldrà disposar de les infraestructures de reciclatge necessàries i crear una "metodologia clara" a l'hora de calcular el percentatge de plàstic reciclat que contenen les ampolles. Per això, demanen obertament a la Comissió que estableixi les guies i mesures necessàries per facilitar-ho.