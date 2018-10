L'Eurocambra aprova eliminar plats, coberts i canyetes de plàstic d'un sol ús

Guerra al plàstic. El Parlament Europeu ha votat a favor de la prohibició de la venda de plàstics d'un sol ús com ara plats, coberts, bastonets per a les orelles o canyes per beure. Més del 80% de les deixalles marines provenen d'aquests residus, però a partir del 2021 hi volen posar fi.

Amb 571 vots a favor i només 53 en contra, l'Eurocambra ha aprovat la creació d'una 'llista negra' de productes de plàstic que estaran prohibits d'aquí a tres anys. A la proposta de la Comissió Europea, els eurodiputats hi han afegit també les bosses de plàstic lleugeres o els productes fabricats amb plàstics oxodegradables (dels que estan fetes sovint les bosses d'escombraries), i també els envasos destinats a consumir al moment.

Alhora, demanen que a partir del 2025 es redueixi un 25% els recipients de les hamburgueses i els entrepans de menjar ràpid, els gots de plàstic o les capses amb fruita tallada.

Altres plàstics com les ampolles de beguda s'hauran de recollir de manera separada i hauran d'arribar a una taxa de reciclatge del 90%.

540x306 Veto europeu als plàstics que més s’abandonen i contaminen els oceans Veto europeu als plàstics que més s’abandonen i contaminen els oceans

Tampoc es deslliuraran de la nova llista els filtres i burilles de tabac que contenen plàstic, que s'hauran d'haver reduït un 50% el 2025 i un 80% el 2030. Segons la posició de l'Eurocambra, les companyies de tabac hauran de pagar els costos de posar determinats productes al mercat, amb l'objectiu de desincentivar-ne l'ús progressivament.

Així, aquestes empreses hauran de pagar per la recollida dels filtres de de les cigarretes, incloent-hi el transport per recol·lectar aquests residus. Segons la Comissió Europea, només una cigarreta pot contaminar entre 500 i 1.000 litres d'aigua i si es llença al carrer triga 12 anys a desintegrar-se.

També els productors d'aparells de pesca que tinguin plàstic i que sovint s'abandonen en moltes platges hauran de millorar la taxa de reciclatge. D'aquí al 2025, el 15% d'aquests aparells com canyes i xarxes de pesca s'hauran de reciclar. "Europa és només responsable d'una petita part del plàstic que contamina els nostres oceans. Tot i així, pot i ha de tenir un rol clau per trobar una solució i liderar a escala global, com ja ho ha fet altres vegades, la lluita contra el canvi climàtic", ha defensat l'eurodiputada liberal belga Frédérique Ries, que ha liderat l'informe votat. "Avui hem actuat contra la contaminació del plàstic com demanen els nostres ciutadans i el nostre planeta", s'ha felicitat Ries.

Amb aquesta mesura les institucions europees volen posar fi a un material que posa en perill el medi ambient i també la salut. A causa de la seva lenta descomposició i la seva acumulació als oceans, s'han trobat cada cop més residus en molts animals marins com ara tortugues, balenes i peixos que després són de consum humà.

La votació d'avui no és la fi del procediment per eradicar aquests objectes. A principis de novembre les institucions europees (Comissió, Parlament i estats) començaran a negociar una llista definitiva.