Evacuen de nit 91 avis d'un geriàtric de Palau-solità i Plegamans per un incendi

Un incendi aquest dissabte a la matinada en una clínica privada de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) ha obligat a desallotjar un total de 91 persones, la majoria avis. Quatre d'elles han hagut de ser ateses en estat menys greu per inhalació de fum. El foc ha començat passada la mitjanit en un quadre elèctric del Centre Mèdic Palacent per causes que encara s'investiguen. El fum s'ha propagat per tot l'edifici –tres plantes i un soterrani– i s'ha estès fins a la residència de gent gran Residencial Palau, ubicada al mateix carrer i a tocar de la clínica.

El fum ha obligat a evacuar treballadors i residents a l'exterior, on han sigut atesos pels serveis mèdics per avaluar el seu estat, i tres empleats i una usuària han estat traslladats a l'hospital. Cap d'ells ha resultat ferit de gravetat: tres van rebre l'alta poc després i el quart –una dona d'edat avançada– ha quedat en observació per precaució.

S'han desplaçat fins al lloc de l'incident deu dotacions dels Bombers de la Generalitat, vuit ambulàncies del SEM i diversos efectius dels Mossos d'Esquadra i de la policia local. Cap a les tres de la matinada s'ha donat per extingit el foc i s'ha pogut verificar que els nivells de diòxid de carboni eren els òptims per reallotjar els residents. Les tasques, però, s'han allargat fins a dos quarts de sis del matí. Cap a les set, els residents hi han pogut tornar.

Un segon ensurt a Sant Cugat

D'altra banda, deu persones s'han intoxicat en un segon incendi al Vallès Occidental, aquest cop en una fàbrica de Sant Cugat del Vallès. L'origen del foc són uns palets amb escuma de poliuretà. Segons els Bombers, l'avís del succés s'ha rebut a les 06.44 hores en una indústria situada al polígon de Can Calopa. S'hi han desplaçat set dotacions dels Bombers, però quan han arribat han comprovat que els mateixos treballadors ja havien extingit les flames i extret els palets de la nau.

Els equips d'emergències han fet tasques de remull, revisió i ventilació de les instal·lacions per comprovar que era segur que els empleats tornessin a l'interior. El SEM –amb cinc ambulàncies mobilitzades– ha traslladat sis dels deu afectats –tots ells lleus– a la Mútua de Terrassa i a l'Hospital de Terrassa. Els altres quatre afectats, en canvi, han rebut l'alta in situ.