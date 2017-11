Expulsades dues passatgeres de Vueling per una discussió amb una hostessa sobre l'ús del català

Dues dones asseguren que van ser expulsades d'un vol de Vueling entre Barcelona i Menorca després d'haver-se dirigit a una hostessa en català. Així ho assegura Vilaweb, que relata com l'hostessa va demanar-li a una passatgera, de 72 anys, que desés al compartiment superior una làmina de pintura que portava. Segons el mitjà, la dona va respondre en català a l'hostessa que "no es preocupés" i que ho faria després perquè no volia que l'hi arruguessin. Acte seguit, l'hostessa hauria contestat: "Vostè m’ha de contestar en castellà, o és que no el parla?"

En veure aquests fets, una altra passatgera li va etzibar a l'hostessa que li havia perdut el respecte a la clienta i va afegir que havia d'entendre el català perquè es tractava d'un vol de Barcelona a Menorca. Posteriorment, una altra hostessa va avisar les dues dones que el capità volia parlar amb elles. Les dones van sortir a la plataforma d'accés a l'avió i el capità, acompanyat de dos guàrdies civils, els va dir que no volarien perquè li havien faltat el respecte a l'hostessa. Segons relaten, el capità els va explicar que l'hostessa va marxar plorant. Posteriorment, els agents van demanar-los el DNI.

A més, les passatgeres asseguren que van intentar comprar un bitllet per a l'endemà a les taquilles de la companyia i que no els ho van deixar fer. Asseguren que la noia que els va atendre els va dir que Vueling havia ordenat que no els deixessin comprar els bitllets.

Al seu torn, la companyia lamenta "els inconvenients" per als passatgers i assegura que "totes les tripulacions basades a Barcelona parlen català". "Estem mirant què va passar per poder respondre a través dels canals oficials", afegeixen.

The response from @Vueling: “Liz, we're sorry for the inconvenience to our passengers. All of our flight crews based in Barcelona speak Catalan. We are looking into what happened and will respond through our official channels.” https://t.co/FmqMazyv6i