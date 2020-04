Falten sanitaris, sobretot infermeres, per als hospitals de campanya i els hotels

Falten mans. Ho confirmen des dels grans hospitals i és també el diagnòstic de la conselleria de Salut de cara a la posada en marxa d'alguns dels hospitals de campanya previstos. El més gran, el que s'està muntant al recinte de la Fira de l'Hospitalet, podria estar enllestit a finals d'aquesta setmana o a principis de la següent, però necessita 600 professionals –entre metges, infermeres i zeladors– per ser operatiu. Aquest espai està pensat com una extensió del conjunt de la xarxa hospitalària, ha de ser una ala més dels diferents centres quan faltin llits. De moment, començarà a funcionar amb 300 places, tot i que si fos necessari podria créixer fins a les 2.600.

Però no és l'únic equipament que necessita més personal. "Tenim dificultats per continuar el desplegament de l'hotel sanitari, perquè ens costa trobar personal d'infermeria per atendre aquests pacients", explica un cap de servei de l'Hospital Clínic. Aquest centre està derivant els pacients lleus o que han millorat a l'Hotel Catalonia Plaza. No és l'únic cas. "Falten infermeres per tot arreu, perquè ja partim de la base que t eníem una ràtio per sota de la mitjana europea", argumenta Jessica Morillo, presidenta d'Infermeres de Catalunya. A més, afegeix, la falta d'equips de protecció individual no fa més que agreujar la situació, ja que "si no se'ls dona la protecció adequada acaben emmalaltint". Explica que també falten infermeres a la zona del Baix Llobregat. "A l'Hospital de Bellvitge estan demanant doblar torns, i també falten professionals a l'hotel sanitari de Martorell o al pavelló que s'ha habilitat a Sant Andreu de la Barca. S'estan reclutant estudiants de quart curs, tot i que Morillo alerta que no poden portar pacients sense supervisió.

Cal reclutar personal i, per això, la consellera de Salut, Alba Vergés, va fer una crida ahir dirigida sobretot a sanitaris de la primària. El CatSalut ha habilitat una web en què els professionals sanitaris que ho vulguin, també farmacèut ics, poden oferir els seus serveis a través d'un formulari. "El problema és que, si se centralitza, tot és més lent i ens traiem professionals els uns als altres", alerta aquest mateix cap de servei del Clínic.

Col·legiació exprés

Des del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) també s'han posat a disposició del departament i han ofert la borsa de treball d'infermeres voluntàries que van obrir quan va esclatar la crisi del coronavirus. El nombre de llits creix al mateix ritme que augmenten els contagis. "Però el que fa falta són mans per cuidar aquestes persones", constata també Enric Mateo, de la junta de govern del COIB. Entre altres mesures, s'ha agilitzat la col·legiació de professionals d'infermeria perquè puguin exercir, ja que és un requisit indispensable. S'estan reclutant professionals que no es dedicaven a la feina assistencial i que feien, per exemple, docència o investigació. "Estem agilitzant els tràmits i fent-los de manera gratuïta perquè totes aquestes infermeres es puguin incorporar", diu Mateo, que reivindica la figura de la infermeria en l'atenció, en aquest cas, dels pacients de covid-19. "Les que estan en contacte íntim amb ells són les infermeres, i són pacients que requereixen cures les 24 hores del dia", diu.

Crida també als militars

S'estan buscant professionals dins del sector privat i de l'atenció primària, i Salut també ha fet una crida als professionals mèdics de l'exèrcit espanyol per poder posar en marxa instal·lacions com l'hospital de campanya de Sabadell. Els militars, fins ara, s'han ocupat més de la logística de l'espai –ja van aixecar l'espai de la Fira de Montjuïc per a persones sense llar–, però Salut remarca que també tenen personal mèdic que podria sumar-se a l'operatiu de campanya. I que la situació, tenint en compte que admeten que les UCI estan "al límit", entenen que ho requereix.

"L'exèrcit també es paga des de Catalunya i, per tant, si hem de disposar del seu suport en aquest sentit també en disposarem", va defensar la consellera. La mobilització de professionals que s'està fent és una gesta "sense precedents", segons va elogiar la consellera, que va explicar que es treballa per poder contractar, també, sanitaris que puguin venir d'altres països com ara Cuba i la Xina. I va demanar al ministeri que faciliti la convalidació de títols encara que sigui de manera temporal.

Per al muntatge del recinte de la Fira s'estan mobilitzant ara persones de Metges Sense Fronteres i també dels cossos de la Guàrdia Urbana i els bombers de Barcelona i de l'Hospitalet. El de la Fira no s'inclou, però, dins dels projectes d'hospitals provisionals que impulsa el consistori. El primer a obrir va ser el del poliesportiu al costat de la Vall d'Hebron i n'hi ha tres de previstos i també hotels com el Catalonia Plaza i l'Expo Hotel Barcelona per donar assistència directament al Clínic.