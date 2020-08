Fumar amb distància, una combinació fàcil en temps de covid-19

"No sabíem que era avui", respon la Patrícia mentre recull les molles del costat de la caixa enregistradora. La prohibició de fumar al carrer i a les terrasses si no hi ha dos metres de distància està en vigor des de la mitjanit a Catalunya, però en les primeres hores d'aplicació encara és força desconeguda fins i tot entre els cambrers. La publicació de la mesura al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha passat desapercebuda i tampoc ha suposat cap revulsiu, perquè els bars i restaurants asseguren que les taules de les terrasses ja tenen dos metres entre elles, tot i que amb una cinta mètrica es descobriria que no sempre es compleix. La combinació de fumar i mantenir la distància és relativament fàcil en temps de covid-19 perquè en aquest agost atípic no cal ni esquivar vianants per travessar la plaça Catalunya de Barcelona.

"Tot continua igual. Depèn dels clients que es respecti la distància", diu la Patrícia, que serveix cafès i croissants al xamfrà oposat del Zurich, el punt de trobada en aquesta zona de la ciutat. El responsable del torn de matí del Zurich, l'Esteban, considera que encara és aviat per saber quin impacte pot tenir la prohibició: "Al matí la gent no és gaire fumadora. Potser es veurà més a la tarda o al vespre". Fa una setmana el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, quan avançava que volien aplicar aquesta mesura, defensava que "sempre és un bon moment per deixar de fumar". I segons l'última enquesta de salut de Catalunya cada vegada hi ha menys persones que fumen: ara és una quarta part de la població adulta.

651x366 Dos clients, un dels quals fumant, a la terrassa d'un bar a la plaça Catalunya de Barcelona / FRANCESC MELCION Dos clients, un dels quals fumant, a la terrassa d'un bar a la plaça Catalunya de Barcelona / FRANCESC MELCION

En el dia d'estrena la prohibició ha resultat poc efectiva i s'ha pogut complir sense gaire esforços a causa de la poca gent que hi ha tant al carrer com a les terrasses. "Els clients queden ben repartits", explica l'Esteban, que assenyala les desenes de taules que tenen a fora. Més de la meitat estan buides. L'escena es repeteix a les cafeteries del costat. Si es vol, es pot deixar perfectament una distància de més de dos metres. El dubte, en tot cas, és què passa quan un fumador comparteix taula amb no fumadors. S'ha d'aixecar i separar-se de la resta? I si tots són fumadors? Un vigilant del metro de Plaça Catalunya apunta que això també es produeix amb les parelles que llancen la cigarreta abans de baixar les escales: un dels dos fuma però igualment van junts.

L'etern debat dels metres

La sensació és que la prohibició de fumar a l'aire lliure si no hi ha dos metres és com la de les mascaretes i la distància. Al juny només s'havia de portar mascareta al carrer si no hi havia un metre i mig de separació, però al juliol el Govern la va fer obligatòria tant si hi ha distància com si no, cosa que va esvair l'etern debat dels metres. Un altre dubte és si el mobiliari urbà de Barcelona compleix les condicions de la prohibició: ¿els bancs individuals -o més ben dit, les cadires- que omplen la Rambla tenen més de dos metres de distància entre ells? Perquè en les primeres hores de la prohibició s'ha pogut veure fumadors en un dels bancs amb persones no fumadores assegudes als del costat.

L'Enric i el Rubén, que treballen en un edifici de la plaça Catalunya, baixen a fumar. Estan a menys de dos metres i quan se'ls pregunta per la prohibició instantàniament fan un pas per separar-se. Tot i que no complien la mesura, admeten que tenen prou espai a la vorera per mantenir la distància: "Ara som pocs a l'oficina perquè molts estan de vacances". També expliquen que al matí, quan van a la feina, poden fumar pel carrer sense problema perquè es creuen amb molt poca gent. A la tarda, en canvi, ja és una mica més complicat. Malgrat tot, les aglomeracions són gairebé inexistents al centre de la ciutat i l'únic punt de concentració és a la cua per entrar a la botiga d'Apple, amb un circuit més propi del Dragon Khan, encara que hi ha més treballadors que clients.

651x366 Un home fumant assegut en un banc individual de la Rambla de Barcelona / FRANCESC MELCION Un home fumant assegut en un banc individual de la Rambla de Barcelona / FRANCESC MELCION

Però la prohibició de fumar ha tornat a molestar el sector de la restauració. No tant per aquesta acció sinó per una altra que forma part de la mateixa mesura: els bars i restaurants han de tancar a la una de la matinada i a partir de la mitjanit ja no poden rebre clients. El Gremi de Restauració de Barcelona ja la va qüestionar perquè anava en contra de la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de permetre que els bars i restaurants poguessin obrir més enllà de la mitjanit als municipis amb restriccions per frenar el covid-19. La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats Recreatives Musicals (Fecasarm) i la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn (Fecalon) també s'han queixat. Tots han anunciat que portaran aquesta limitació als jutjats per deixar-la sense efecte si se segueix el criteri del TSJC.