Funcionaris, guàrdies civils i detectius, a judici per traficar amb dades confidencials

La secció setena de l'Audiència de Barcelona començarà a jutjar a partir del 19 de març funcionaris d'Hisenda i l'Agència Tributària, guàrdies civils, detectius privats i intermediaris per haver traficat amb dades confidencials. Es tracta d'una de les branques de l'anomenat cas Pitiüsa. Al banc dels acusats s'hi asseuran en total 11 persones, a les quals la fiscalia demana penes que van entre els 5 i els 595 anys de presó. De fet, aquesta petició de 595 anys –la més alta– és per a una dona pensionista a la qual s'acusa d'actuar com a intermediària en 119 casos.

L'escrit d'acusació de la fiscalia recorda que el principal investigat del cas Pitiüsa, un home que va morir el 2014, rebia "una elevadíssima quantitat de peticions de dades de caràcter reservat, com el número de DNI, domicili, dades fiscals i tributàries, titularitats de vehicles, titularitats de comptes bancaris i saldos dels comptes, antecedents penals i policials, i dades laborals referents a les persones físiques i jurídiques". L'home tenia clients de diferents punts d'Espanya, bàsicament agències d'elaboració d'informes comercials i detectius privats.

El principal investigat canalitzava les peticions de dades cap a diversos contactes, en funció del tipus de consulta. Els contactes actuaven com a intermediaris entre ell i els informadors, que acostumaven a ser funcionaris de diferents organismes oficials. Segons la fiscalia, els funcionaris, "abusant de la seva condició i de les funcions que tenien atribuïdes, accedien a les bases de dades oficials per obtenir de manera il·lícita la informació demanada". El ministeri públic apunta que aquesta activitat s'hauria fet diversos anys, com a mínim des del 2006 i fins al 2012, pagant diners a canvi de la informació.