La detinguda per la mort de Gabriel Cruz confessa el crim a la Guàrdia Civil

Quaranta-vuit hores després que la Guàrdia Civil la detingués amb el cos de Gabriel Cruz al maleter, Ana Julia Quezada ha confessat haver matat el menor de vuit anys. L'arrestada ha declarat durant dues hores davant de la Guàrdia Civil i els seus advocats. Quezada, que feia un any i mig que mantenia una relació sentimental amb el pare del nen, havia mantingut silenci des del seu arrest, diumenge passat. Va negar el crim davant dels agents que la van detenir mentre traslladava el cos del petit al maleter del cotxe i no va col·laborar en l'escorcoll a la finca familiar on hauria amagat el cos ni al seu domicili.

Segons fonts properes al cas consultades per Efe, la detinguda ha assegurat que va matar el petit d'un cop amb el mànec d'una destral, durant una discussió. L'autòpsia preliminar va determinar que el nen va morir ofegat el mateix dia que va desaparèixer i que abans hauria rebut forts cops. Quezada sí que hauria admès que els fets s'haurien produït el mateix 27 de febrer, l'últim dia que s'havia vist amb vida al petit.

L'advocada de la detinguda, Beatriz Gámez, ha explicat a la sortida de la Comandància de la Guàrdia Civil d'Almeria que la dona està "col·laborant" amb els investigadors i que "ha contestat" les seves preguntes. En declaracions recollides per l'agència Efe, la lletrada ha dit que si no havia parlat fins avui és perquè es tracta "de la primera vegada que li han preguntat". Aquest dimecres la presumpta autora de la mort de Gabriel Cruz passarà a disposició del jutge que investiga la desaparició i la mort del petit.

De moment el magistrat ha demanat que no s'incineri el cos del menor, per si és necessari practicar-li noves proves en els propers dies. Aquest matí la família ha donat l'últim comiat al petit amb una cerimònia multitudinària a la Catedral d'Almeria, en la que també hi han participat la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaria i el ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido.

Sospitosa des del principi

Els investigadors van tenir en el punt de mira Quezada des de l'inici del cas. Ella va ser la persona que suposadament va trobar una samarreta interior del nen durant les tasques de recerca del petit el passat 1 de març. Aquesta troballa va augmentar les sospites, ja que la samarreta -que contenia l'ADN del menor- va aparèixer en perfecte estat, tot i que els dies abans havia plogut a la zona. A més la detinguda, que havia sigut la persona que va vestir el nen el dia que va desaparèixer, havia passat per alt que portava aquesta peça de roba en la primera descripció que va donar als agents.

La Guàrdia Civil torna a inspeccionar la finca on la detinguda hauria amagat el cos del nen / EFE

La Guàrdia Civil està recopilant ara totes les proves del cas per presentar-les al jutge, des de com va morir el menor a si la detinguda va actuar sola. Aquest matí comandaments de la Guàrdia Civil han tornat a desplaçar-se a la finca de Rodalquilar -propietat de la família paterna del menor- per inspeccionar el punt on la detinguda hauria amagat el cos del petit.