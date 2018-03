La policia recopila informació sobre la mort d'una de les filles de la detinguda per haver mort el Gabriel

Una filla de quatre anys de la dona detinguda per matar Gabriel Cruz -el nen de Níjar que estava desaparegut des de feia dues setmanes- va morir a Burgos l'any 1996, després de caure per una finestra. El cas es va tancar com una mort accidental. La Policia Nacional està recopilant informació sobre el passat de l'arrestada, que era l'actual parella del pare del Gabriel, i aquesta és una de les derivades que estan revisant. Aquest diumenge la Guàrdia Civil va detenir la dona mentre traslladava el cos del petit al maleter del seu cotxe.

"L'atestat està localitzat; en el seu moment va quedar arxivat i ara és la policia qui haurà d'anar prenent les mesures necessàries en funció del que és determini", ha assegurat el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, que ha recordat que la investigació de la mort del Gabriel està sota secret de sumari i ha demanat no difondre rumors al voltant del cas.

Aquest dilluns la mare del Gabriel, Patrícia Ramírez, ha demanat que s'abandoni la ràbia en memòria del seu fill. El menor va desaparèixer el 27 de febrer després de sortir de casa de la seva àvia. La recerca angoixant del menor de vuit anys es va allargar durant tretze dies i va acabar ahir amb el pitjor dels desenllaços, després que la Guàrdia Civil localitzés el cos del menor al maleter de la parella del pare. En les pròximes hores es realitzarà l'autòpsia, que ha de donar més detalls sobre les causes i el moment de la mort del nen.

Mort accidental

La detinguda, Ana Julia Quezada, de 44 anys, havia arribat a Burgos (Castella i Lleó) l'any 1995, procedent de la República Dominicana, amb dues filles de dos i quatre anys. Un any després d'instal·lar-se a la ciutat, el 1996, la filla de quatre anys va morir després de caure daltabaix de la finestra, segons han informat a Efe fonts de la investigació. Va ser una parella de la dona -que no era el pare de la criatura-, qui va trobar el cos. El cas es va tancar com una mort accidental però ara la Policia Nacional està revisant tota la documentació, després de la detenció de Quezada.

L'altre filla de l'arrestada, que ara té 24 anys, continua vivint a Burgos. L'arrestada va traslladar-se de Burgos a Las Negras (Almeria) el 2014 amb la seva exparella. Fa un any i mig va començar la relació amb el pare del Gabriel. El ministre de l'interior, José Ignacio Zoido, ha recordat que el cas està sota secret de sumari i ha demanat deixar treballar la policia.



"Que ningú parli més d'aquesta dona"

Mentrestant, la mare del petit, Patrícia Ramírez, ha demanat aquest dilluns abandonar la ràbia en memòria del seu fill: "En honor al Pescaíto (el sobrenom que feia servir la família per referir-se al Gabriel) que ningú parli més d'aquesta dona, que no aparegui enlloc i que ningú tuitegi res de ràbia", ha demanat en una entrevista a Onda Cero en referència a l'allau de missatges a les xarxes socials que demanen una condemna severa per a la detinguda o critiquen el pare del petit, que era la seva parella i que segons Ramírez està "destrossat".

En una altra entrevista a la cadena Cope, Ramírez ha admès que havia sospitat de la detinguda, tot i que tenia l'"esperança" que tingués retingut el seu fill, que s'estovés i que l'acabés "deixant anar".