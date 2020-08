Galícia prohibirà fumar al carrer si no hi ha distància de seguretat

¿Treure's la mascareta per fumar al carrer pot contribuir a l'expansió del coronavirus? Els experts consultats pel govern de Galícia consideren que el tabac pot ser "un factor de difusió" del virus. Després d'escoltar-los, el president gallec, Alberto Núñez Feijóo, aposta per prohibir fumar mentre es camina pel carrer o en espais públics si no es pot garantir la distància de seguretat. La Xunta té previst aprovar una prohibició que es farà efectiva després que s'hagi publicat al Diari Oficial de Galícia.

"Els membres del comitè coincideixen en el fet que fumar sense limitació en una terrassa amb persones properes o en zones sense distància constitueix un risc alt d'infecció", ha explicat Núñez Feijóo en una compareixença pública recollida per l'agència Europa Press. "El més lògic és no poder fumar", subratllava el president gallec.

De moment s'han de concretar encara les restriccions concretes al consum de tabac. De fet, la Xunta estudia incloure aquesta prohibició dins d'un paquet de mesures per mirar de contenir la incidència del virus a Galícia, com ara limitar el nombre de persones que poden anar a veure un malalt a l'hospital o el tancament de les discoteques de la Corunya. Núñez Feijóo ha explicat que la situació a la comunitat és bona, però ha llançat una advertència a la població perquè eviti relaxar-se, especialment els joves. "Espero que no haguem de tornar a les caixes de fusta per adonar-nos que el virus segueix aquí, perquè segueix aquí", ha avisat.

Segons les dades del govern gallec, la incidència acumulada del virus durant les últimes dues setmanes és de 23,5 casos per cada 100.000 habitants, molt per sota de la mitjana espanyola, ha dit Núñez Feijóo, que se situa en els 94,6 casos per cada 100.000 habitants. En canvi, a la zona de la Corunya el nombre de casos és més alt que a la resta de Galícia i se situa en els 92 casos per cada 100.000 habitants. Per això la Xunta ha decidit actuar-hi de manera més contundent i s'hi planteja restriccions, com ara el tancament de les discoteques i la limitació de les visites de familiars a l'hospital.