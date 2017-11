La Generalitat inicia els tràmits per retirar la concessió de la línia Igualada-Barcelona a la Hispano Igualadina

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, ha anunciat aquest divendres que la Generalitat iniciarà els tràmits el primer trimestre del 2018 per obrir un expedient de caducitat de la concessió de la línia de bus entre Igualada i Barcelona a la companyia Hispano Igualadina –del grup Monbus-.

La Generalitat va encarregar el passat mes de març una auditoria externa per avaluar el servei que presta l'empresa davant de les reiterades queixes dels usuaris i dels alcaldes de les poblacions afectades. Font ha detallat que l'auditoria, que ara ha finalitzat, ha detectat entre 6 i 8 expedients greus d'incompliment del servei per part de la concessionària, que se sumen a 16 expedients més que l'empresa ja tenia oberts. Entre les deficiències detectades hi ha canvis d'horaris "unilaterals", vehicles en mal estat o desinformació als usuaris.

Les denúncies a aquest servei són tantes que la Hispano acapara més d’un terç del total de queixes per mobilitat a la demarcació de Barcelona. És el que es desprèn d’un estudi que va fer el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat el desembre passat, que l'ARA va publicar el mes de juny. L’informe conclou que el 35,86% del total de reclamacions a la província de Barcelona recauen en la Hispano, quan aquesta empresa només representa un 4,8% del total de viatgers que es mouen en transport públic en aquest territori.

L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha estat l'ens encarregat de realitzar en els darrers mesos una auditoria a l'empresa Hispano Igualadina per la concessió que té del corredor de bus Igualada-Barcelona. L'objectiu d'aquesta auditoria era fer un seguiment diari i 'in situ' del servei que ofereix la companyia, al mateix temps que s'han realitzat enquestes als usuaris i inspeccions als vehicles. Aquest corredor és un dels més importants del país en nombre de viatgers, ja que dona servei a prop d'un milió de persones l'any.

Tal com ha recordat el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, que aquest divendres s'ha reunit amb els alcaldes d'Igualada, Castellolí, el Bruc i Abrera –poblacions que formen part del corredor-, aquesta auditoria era "l'última oportunitat" que s'havia donat a la Hispano Igualadina "per respondre a les expectatives del servei". Segons Font, l'auditoria ha comprovat, entre d'altres, que un 8% de les parades que haurien de fer els busos no es fan; un 12% de les inspeccions dels vehicles són desfavorables; o que la companyia fa canvis d'horaris "unilaterals" sense informar als usuaris. "Tot això ens dona peu a dir que estem en una situació límit pel que fa a la paciència de l'administració amb la concessionària", ha apuntat Font.

Els terminis de l'expedient

De l'auditoria, Font ha detallat que se'n poden derivar "entre 6 i 8 nous expedients greus", que se sumarien als 16 expedients greus que ja hi ha en marxa i que "estan a punt de ser definitius". El secretari d'Infraestructures i Mobilitat ha relatat que per poder procedir a la caducitat d'una concessió és necessari que hi hagi 7 expedients greu en un any, un fet que, segons Font, "es complirà". Per això, la Generalitat iniciarà el primer trimestre del 2018 el procés de caducitat de la concessió del corredor Igualada-Barcelona a la Hispano Igualadina. La companyia té la concessió del servei fins l'any 2028.

A partir de l'obertura de l'expedient de caducitat, Font ha detallat que s'iniciarà un període d'uns 3 o 4 mesos en què hi haurà una audiència pública perquè l'empresa concessionària pugui presentar al·legacions. Al final, serà la comissió jurídica assessora de la Generalitat qui validi aquest expedient.

Font ha deixat clar que la Generalitat "lamenta molt" aquesta situació perquè s'han posat "tots els esforços durant molt anys perquè els ciutadans tinguessin una percepció diferent del transport públic entre Igualada i Barcelona". De fet, el sectari ha recordat que el corredor Igualada-Barcelona va ser un dels primers en oferir el servei 'Exprés.cat' i ha lamentat que "hi hem posat molts recursos econòmics per poder revertir la situació".

De la seva banda, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha recordat que aquest és un problema "endèmic" a la ciutat i ha celebrat que l'anunci del procés per retirar la concessió a la Hispano Igualadina. El batlle també ha agraït la "paciència" dels usuaris i la posada en marxa de serveis com l'aplicació 'Hispanofail' per recollir les queixes dels usuaris. En aquest sentit, Castells ha dit que, malgrat que la companyia sabia que aquesta era l'última oportunitat que tenia, "encara ha ofert un servei dolent i deficitari" i, per això, considera que "ara no hi ha camp per lamentacions, sinó per fer la feina que ens toca com a servidors públics".

Per la seva banda, les JERC Igualada han celebrat que "per fi" l'alcalde i el departament de Territori hagin decidit "expulsar" la Hispano de la concessió, una fita que asseguren que s'ha produït "gràcies a la pressió de centenars de ciutadans que s'han queixat durant anys". Les joventuts d'ERC critiquen que l'Ajuntament i la conselleria diguessin que els ciutadans es quedarien sense servei fins al 2028 si es retirava la concessió i canviessin finalment d'estratègia en veure les queixes ciutadanes.