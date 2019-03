La Generalitat es personarà pel doble atac al centre de 'menes' de Castelldefels i el titlla de racista

El secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, ha comparegut aquest dilluns davant la premsa per donar resposta al doble atac registrat, aquest cap de setmana, contra un centre habilitat per acollir menors immigrants no acompanyats, 'menes', a Castelldefels. Amorós, que ha titllat l'atac de "racista", ha deixat clar que el Govern, com ja va fer en el cas de l'home que va entrar amb un matxet en un centre de Canet de Mar, es personarà en la causa per protegir els menors. Ha detallat que en l'assalt de dissabte hi van participar 25 encaputxats, que van tenir una "actitud agressiva" contra treballadors públics, treballadors socials i menors.

Amorós ha considerat "absolutament intolerable" que s'ataqui un centre de menors amb l'agreujant que es tracta de joves que es troben en una "situació difícil". "La Generalitat els acull perquè la fiscalia ho ordena", ha remarcat. Per al secretari d'Igualtat, el que s'ha viscut aquest cap de setmana a Castelldefels és un "fet aïllat condemnable" i remarca que ha tingut lloc en una societat "feta per immigració" i que, en general, és acollidora i entén que s'ha de protegir els menors desemparats. "Atribuir un fet individual a tot un col·lectiu té un nom: 'racisme'", ha deixat clar.

El Govern remarca que el centre d'acollida que s'havia muntat a la casa Cal Ganxo era transitori, perquè es tracta d'un espai que ha de respondre a altres usos –és un punt dedicat a educació mediambiental, com ha explicat avui l'alcaldessa del municipi– i que la previsió era que els joves fossin traslladats a un altre espai a mitjans de mes. Amorós ha deixat clar, en aquest sentit, que els fets d'aquest cap de setmana no alteraran les actuacions previstes i que, per tant, ni acceleraran ni endarreriren el trasllat previst. El Govern no concreta, de moment, quin serà el nou emplaçament per als joves que estan al centre de Castelldefels, però sí que remarca que prefereix espais petits perquè donen una resposta millor als projectes d'integració. L'alcaldessa de Castelldefels, Maria Miranda, ha explicat avui en una entrevista a TV3 que l'espai no té les condicions per funcionar com a centre d'acollida i que, per això, el seu ús era només transitori.

L'alcaldessa evita qualificar de "racista" l'atac al centre

Miranda ha evitat qualificar de "racista" l'atac fins que no es coneguin les conclusions de la investigació dels Mossos. A l'espera de l'informe policial, Miranda ha parlat de "baralla entre grups de joves" per explicar els fets violents. Si finalment la investigació confirma que es tracta d'un delicte d'odi amb motivacions racistes, l'Ajuntament es personarà juntament amb la Generalitat a la causa com a acusació particular. Miranda també ha negat que l'arribada dels menors a la ciutat a finals de l'any passat hagi comportat un increment dels delictes, malgrat que sí reconeix que s'han detectat "episodis puntuals de vandalisme" protagonitzats pels menors.

Miranda també ha volgut fer "una crida a la responsabilitat de tothom", partits polítics i ciutadania en general, per tal que no s'alimenti "el fals discurs" que vincula immigració i delinqüència. "A Castelldefels, la presència dels menors tutelats no ha significat un increment dels delictes, com es va confirmar en la Junta de Seguretat Local celebrada la setmana passada de manera ordinària", ha afegit.

La Generalitat carrega contra l'Estat

El secretari general d'Igualtat, Migracions i Ciutadania ha carregat contra l'Estat. "Sembla que mirin cap a una altra banda", ha etzibat. "Nosaltres no governem les fronteres; potser caldria començar a pensar en polítiques d'actuació en els fluxes migratoris", ha assegurat Amorós.

La Generalitat insisteix que no té més recursos i ni més competències i que "els que les tenen sembla que quan els toca diu alguna cosa, xiulen". "Que [l'executiu espanyol] diguin alguna cosa, si us plau, i que hi posin recursos", ha conclòs Amorós.