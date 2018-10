L'Estat i la Generalitat no es posen d'acord sobre com pagar els 200 milions aprovats per a infraestructures per al 2019

La primera comissió bilateral d’Infraestructures entre l’Estat i la Generalitat des del 2007 ha acabat aquest vespre a Barcelona sense cap acord destacat, però amb bona sintonia, segons les dues parts. Malgrat això, les més de tres hores de reunió no han sigut suficients per decidir com es materialitzaran els diners pendents, ni tan sols els 200 milions ja aprovats per a aquest 2019 dels 759 milions endarrerits des del 2008.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha explicat que la Generalitat ha reclamat que els diners arribin a través d'un ingrés directe de l'Estat al Govern, tal com es va fer el 2007. En canvi, el secretari d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, Pedro Saura, ha aclarit que la posició del ministeri és fer aquestes aportacions a través de les obres que ja estan en marxa o que s'han tancat recentment.

"Són dues aproximacions substancialment diferents", ha admès Calvet. Tot i això, el conseller ha explicat que tots dos governs s'han emplaçat a seguir treballant i a posar en marxa un grup de treball per seguir aproximant posicions. "Creiem que totes dues opcions o fins i tot una fórmula mixta tindrien cabuda en els documents de base", ha assegurat el conseller.

A la sortida de la reunió, Saura ha explicat que entre les prioritats del govern espanyol a Catalunya hi ha les actuacions a Rodalies, sobretot en l'accés al Prat i el desdoblament de la R3. També els accessos al port, els soterraments a Montcada, Sant Feliu de Llobregat o l'Hospitalet i la connexió de l'A2 i l'AP-7 amb la B30, entre d'altres.

El traspàs de Rodalies, en cua

La trobada, que era la primera que es feia entre els governs espanyol i català en els últims 11 anys, també ha servit per mostrar una nova imatge de "normalitat institucional", però, en canvi, no ha permès recuperar les carpetes que havien quedat al calaix. "Ha sigut una reunió llarga i intensa i no ens ha donat temps a revisar gaire cosa més", ha reconegut Calvet. Entre aquestes qüestions pendents hi ha el perfeccionament del traspàs de Rodalies, una carpeta que tots dos governs han assenyalat com a destacada.

La comissió bilateral d’Infraestructures és una cimera entre els responsables d’aquest ram prevista a l’Estatut –en la seva ja famosa disposició addicional tercera– per assegurar que els diners que l’Estat destina a infraestructures són proporcionals al que Catalunya aporta al PIB. Però això només s’ha complert un any, el 2007. De la mateixa manera, des d’aleshores l’Estat no ha complert amb les xifres d’inversió que pertocarien a Catalunya: el 2008 van quedar pendents 759 milions, i la resta d’anys, del 2009 fins al 2013, Madrid ni tan sols va arribar a pressupostar aquesta partida als seus comptes. La Generalitat calcula que l'import pendent de tot aquest període supera els 3.800 milions d'euros.