La Generalitat intervé una residència de Sant Adrià de Besòs després que la direcció "renunciés" a fer-se'n càrrec

La direcció de la Residència Sant Adrià de Besòs ha "renunciat a les seves obligacions" després que la inspecció de serveis socials hagi constatat que "no s'han pres prou mesures d'aïllament i no hi ha direcció tècnica ni responsable higiènico-sanitari", segons informa el departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que ha decidit intervenir el centre per la falta de professionals. Ara la gestió l'assumirà el Consorci de Salut i Social de Catalunya.

Segons el departament, hi ha 20 persones internes, 14 de les quals tenen simptomatologia per covid-19. Les altres sis s'han aïllat a l'àrea del centre de dia per evitar contagis. Dels 27 treballadors que formen la plantilla, n'hi ha 15 que estan de baixa o no han anat a treballar.

El departament ha adoptat aquesta mesura atès que els informes que consten, com el del servei d'inspecció i registre, constaten que el centre residencial presenta una "situació excepcional" i és impossible que compleixi l'ordre SND/256/2020, del 19 de març, de mesures relatives a les residències de gent gran i centres sociosanitaris davant la situació de crisi ocasionada pel covid-19.

Aquest dimarts també s'ha sabut que nou persones han mort i catorze han donat positiu per coronavirus a la residència Pedra Serrada de Parets del Vallès, segons ha informat l'Ajuntament. En concret, sis de les persones que han perdut la vida eren usuaris d'aquesta instal·lació i tres eren pacients del centre de dia que hi ha al mateix equipament. Dels 51 avis que hi ha en aquesta residència, catorze han donat positiu per la malaltia i tres presenten símptomes i estan a l'espera de rebre els resultats de la prova. A hores d'ara a tot el municipi s'han detectat 84 casos positius.

Unes 40 residències esperen que el Govern permeti a la UME desinfectar

A més, unes 40 residències de gent gran de Catalunya han demanat la intervenció de la Unitat Militar d'Emergències (UME) per desinfectar-les. Si fins ara no s'ha fet és perquè la Generalitat encara no ha autoritzat l'entrada dels efectius de l'exèrcit. Segons publica l'agència Efe, la direcció de les residències afectades s'ha dirigit al govern espanyol per reclamar que els efectius de la UME desinfectin els centres, bé directament o bé a través dels alcaldes dels seus municipis, de diferents formacions polítiques. Les últimes dades indiquen que hi ha mig miler de contagis en usuaris de residències catalanes.

Divendres passat la Generalitat va demanar per primera vegada la intervenció de la UME per desinfectar un centre tutelat de menors de Badalona on s'havien detectat contagis i, des d'aleshores, les unitats de l'exèrcit han intervingut en residències i altres centres dependents del Govern. No obstant això, la UME no ha pogut actuar encara en una quarantena de geriàtrics de Catalunya que han demanat ajuda urgent, atès que la Generalitat, que té les competències sobre la gestió de les residències de gent gran, no els ha facilitat l'autorització.

La Delegació del govern espanyol està fent gestions amb el departament d'Afers Socials, del qual depenen les residències, i amb els ministeris implicats per poder desencallar la situació als centres que han demanat suport, davant l'avanç del coronavirus a les seves instal·lacions.

Per la seva banda, fonts de el departament de Treball, Afers Socials i Família han assegurat a Efe que fins ara han autoritzat la UME a practicar desinfeccions en centres de 17 municipis i que, de moment, no disposen de cap informació sobre el programa d'actuació dels efectius de l'exèrcit a través de la Delegació del govern espanyol, de manera que l'han requerit en la reunió del pla d'emergències Procicat.

Malgrat les reticències inicials de la Generalitat a acceptar la intervenció de l'exèrcit, el conseller d'Interior, Miquel Buch, va admetre dissabte passat que a la Generalitat no els "caurien els anells" per demanar ajuda a qui fos necessari per garantir la salut de seus conciutadans.