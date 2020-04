El Govern garantirà dues mascaretes per a cada ciutadà, la primera gratuïta

El Govern de Catalunya segueix en contra de les mesures del govern espanyol d'aixecar el confinament total a partir de la setmana que ve. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha admès que la decisió de l'executiu de Pedro Sánchez "preocupa" a la Generalitat perquè els epidemiòlegs que els assessoren –amb Oriol Mitjà al capdavant– recomanen mantenir encara un confinament "total". "Un desconfinament mal planificat podria portar a un nou brot que podria portar a un segon confinament més llarg i més greu", ha afegit la portaveu, que ha anunciat una comanda de 14 milions de mascaretes a una empresa del Maresme –les primeres 100.000 s'esperen la setmana que ve– que comercialitzaran les farmàcies, tot i que la primera mascareta serà "gratuïta" mostrant el carnet de salut, segons ha decidit el Govern.

La decisió del govern central d'aixecar el confinament total farà que "la setmana que ve" hi hagi "un milió de persones que hauran d'anar a treballar", ha dit Budó, que ha reclamat que les empreses permetin flexibilitat d'entrada als treballadors per no crear aglomeracions al transport públic que puguin propiciar més contagis.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha anat en la mateixa línia que Budó i ha arrencat la seva compareixença assegurant que està "molt preocupada" i que porten molts dies planejant un desconfinament que s'ha de fer "sense presses". "Els festius no marquen el calendari del virus", ha sentenciat Vergés, que ha dit que han tingut la "capacitat" de mantenir "sota control" el covid-19, amb 2.035 UCI per donar resposta a la greu crisi sanitària, i d'aquestes 1.773 estan preparades per acollir pacients amb covid-19. De moment, el 86% d'aquestes UCI estan ocupades –1.508 pacients amb covid-19– i 1.364 d'aquestes ho fan amb respiració mecànica invasiva. "Tenim capacitat per atendre totes les persones i és important que segueixi així", ha dit la responsable de Salut, que ja ha avançat que està previst que primer puguin sortir al carrer les persones que no són de risc, i els més vulnerables hauran d'esperar.

Vergés ha explicat que l'apli StopCovid19, que tindrà més funcions aviat, ha servit per tenir un mapa de la situació a Catalunya. Fins ara, 757.000 persones hi han introduït el seu estat de salut, 580.000 han dit que no tenen símptomes, 110.000 han assenyalat que estan lleus sense risc, 65.000 lleus amb una possibilitat de risc i 7.200 persones han traslladat a través de l'aplicació que estaven greus.

Des de dimecres, el departament de Salut s'encarrega de la gestió de les residències de gent gran. Vergés ha dit que ja han traslladat 450 persones d'arreu de Catalunya que vivien en centres geriàtrics a espais "on poden estar més ben ateses", i que s'han fet ja "buidatges totals" de 4 residències a la ciutat de Barcelona. La consellera ha diferenciat entre els centres petits que no tenen espai ni recursos per fer front al covid-19, que colpeja molt fort a la gent més gran, i els centres amb més espai per poder afrontar aquesta crisi i aïllar les persones contagiades.

No es pot portar la mona

Per la seva banda, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat les mesures del seu departament per a la "no operació sortida" de Setmana Santa. Els Mossos d'Esquadra faran 500 controls a totes les vies catalanes: "Els que pretenguin sortir per gaudir de la Setmana Santa han de recordar que està prohibit, els Mossos d'Esquadra vetllaran perquè tornin a casa amb la sanció corresponent".

Buch ha explicat que els padrins i padrines que han de portar les mones de Pasqua als fillols i filloles no ho poden fer. "Està permès comprar mones, però no portar-les a casa del fillol", ha dit el conseller, que ha emplaçat les pastisseries i comerços a donar resposta a aquesta situació. El responsable de seguretat ha demanat que la gent surti amb mascaretes i guants al carrer, i ha explicat que durant les últimes 24 hores s'han fet 10.520 identificacions a persones i 13 detencions i s'han aixecat 2.797 actes de denúncia a persones.

No als Pactes de la Moncloa

En la compareixença, la portaveu també ha tancat la porta de manera molt clara a un suport del govern català i els partits que el formen a la reedició dels Pactes de la Moncloa, una petició de Pedro Sánchez per buscar consens polític, tal com va passar el 1977. "No estarem en cap pacte que pretengui enfortir la recentralització de l'Estat", ha dit Budó.