El Govern aprova un nou paquet de mesures per augmentar el parc de lloguer

El Govern ha aprovat un decret llei de mesures urgents per "millorar l'accés a l'habitatge". L'encarregat d'explicar-ho ha sigut el conseller de Territori, Damià Calvet, que ha acompanyat Elsa Artadi en la roda de premsa després del consell executiu. "L'objectiu és incrementar el nombre d'habitatges públics i de lloguer i facilitar l'accés de les persones amb dificultats", ha dit Calvet, que ha explicat que el decret estarà convalidat al Parlament, si tot va bé, d'aquí un mes. "Aquest decret preveu una intervenció directa en el mercat", ha afegit el conseller, en el sentit que creu que les mesures ajudaran a moderar els preus de lloguer. Calvet assegura que si la Generalitat aconsegueix augmentar-ne l'oferta, abaixarà el preu de mercat.

Calvet ha dit que sí que es "desplegarà totalment" l'índex de preu del lloguer, que va impulsar l'anterior consellera de Governació, Meritxell Borràs. "L'hem d'esprémer al màxim", ha considerat, alhora que ha remarcat que es va establir el 2017 per primer cop a l'Estat. L'índex s'haurà de publicitar en el contracte de lloguer i també en l'anunci dels lloguers. "Només els lloguers amb un preu inferior a l'índex de referència es podran beneficiar dels ajuts públics", ha afirmat Calvet. Tanmateix, el conseller ha descartat que sigui d'obligat compliment per als propietaris. "Estem en un mercat lliure", ha afirmat.

La nova mesura arriba l'endemà que la consellera de Justícia, Ester Capella, anunciés una modificació al Codi Civil de Catalunya per allargar la durada mínima del contracte de lloguer a sis anys, un més que el que estableix l'Estat, i regular els preus dels lloguers limitant-los. Calvet ha matisat que l'esforç se centrarà en incrementar el parc de lloguer per moderar el preu de manera indirecta i ha negat que hi hagi versions contradictòries sobre això dins el Govern.

Sobre el període dels lloguers, que Capella va situar entre 6 i 10 anys, Calvet ha assegurat que durant la tramitació de la reforma del Codi Civil al Parlament hi haurà diàleg amb tots els sectors per poder arribar a un acord. El govern espanyol va legislar que la durada mínima fos de cinc anys.

El conseller ha enumerat algunes de les mesures que inclourà el nou decret de la Generalitat, bona part de les quals destinades a incrementar el nombre d'habitatge destinat al lloguer i, així, aconseguir moderar els preus –segons la conselleria–. Entre aquestes mesures, hi ha augmentar el patrimoni públic de sòl per construir-hi habitatges públics, destinar els sòls actuals disponibles per edificar també habitatge públic o fer que els municipis puguin decidir en el seu planejament urbanístic que una part del territori es dediqui exclusivament al lloguer. Aquesta darrera mesura, ha dit Calvet, és "innovadora" perquè permet als ajuntaments poder destinar una part del seu sòl a aquesta funció.

D'altra banda, el conseller també ha anunciat mesures en els habitatges de protecció oficial. El decret estableix un preu màxim tant de lloguer com de compra en aquest tipus de pisos i els dona aquesta condició de manera permanent per anar configurant, ha dit el conseller, un "parc públic en alça". "Seran permanents mentre els sòls estiguin destinats a aquesta funció urbanística o formin part del patrimoni públic", ha explicat Calvet.

Aquesta nova normativa, segons l'executiu, consta de tres objectius: fer front al dèficit d'habitatges de protecció pública de lloguer, tenir "més instruments" per combatre els desnonaments i "propiciar una moderació dels preus del lloguer" dels habitatges lliures.

Per combatre la manca de lloguer i evitar desnonaments, Calvet ha dit que es preveuen multes coercitives a aquells propietaris que no lloguin els habitatges buits –després de dos anys de desocupació– i que també es preveu l'expropiació.