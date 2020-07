El Govern decreta el confinament domiciliari als municipis del Segrià més afectats per la covid-19

El Govern ha decretat el confinament domiciliari a partir de les 12 de la mitjanit als municipis del Segrià més castigats pels nous brots de covid-19. Aquesta mesura afectarà Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, la Granja d’Escarp, Massalcoreig, Torres de Segre i la ciutat de Lleida.

Els consellers de Salut, Alba Vergés, i d'Interior, Miquel Buch, han explicat les noves mesures, que endureixen el confinament perimetral de la comarca que s'havia aplicat la setmana passada i que tindran efecte un mínim de 15 dies. Segons la consellera, si no es prenen mesures ara caldrà prendre-les més endavant: "Estem atacant aquesta situació ara per poder-la superar. No volem que s'agreugi més".

Reducció de la mobilitat

En l’àmbit de la mobilitat, Buch ha explicat que només es podrà entrar i sortir d'aquests municipis per a desplaçaments per serveis essencials, entesos com la seguretat i les emergències; els serveis sanitaris, penitenciaris, socials, residencials i funeraris; els serveis judicials i les notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia; els serveis d'electricitat, d'aigua potable, aigües residencials, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials; bancs, finances i assegurances; residus i subministraments sanitaris i de farmàcia; distribució alimentària humana i per a granges, veterinaris i escorxadors, així com els allotjaments turístics definits com a serveis essencials per acollir positius i contactes de covid-19.

En relació amb els treballadors no essencials, el Govern permetrà accedir o sortir d'aquests municipis del Segrià només durant les primeres 24 hores de l'aplicació del tancament "perquè puguin recollir els elements imprescindibles per poder fer teletreball". Buch ha demanat que es faci amb un certificat d'autoresponsabilitat i un certificat de l'empresa.

Les mesures també afecten el transport públic "en totes les seves modalitats", però no la circulació per autovia o autopista amb origen o destinació fora del Segrià. Tampoc afecta el transport de mercaderies.

En aquest sentit, el conseller d'Interior ha puntualitzat que a partir d'aquesta mitjanit els Mossos canviaran l'operatiu que des de fa dies duen a terme al Segrià. També hi haurà menys controls estables als accessos i més controls dinàmics als municipis afectats. "Els agents patrullaran per Lleida i els altres municipis per controlar que els ciutadans compleixen les mesures aprovades", ha dit Buch, que s'ha referit particularment a l'obligatorietat de dur mascareta.

Menys trobades i menys nombroses

Per la seva banda, Vergés ha avisat que la població "ha de romandre al seu domicili" i que la circulació pel carrer només es podrà fer en alguns supòsits. Així, doncs, es podrà sortir de casa per anar a la feina, "només si es dins del mateix municipi i no és possible fer teletreball". També "per assistir a centres i serveis sanitaris, per tenir cura de persones grans, menors d'edat, dependents o persones amb discapacitat o vulnerables, i anar a entitats financeres i d'assegurances", ha enumerat la consellera.

A més, la consellera Alba Vergés ha destacat que es podrà sortir del domicili per fer "trobades i activitats de lleure i esportives amb persones només del grup de convencia habitual". A més, quedaran prohibides les trobades i reunions de més de deu persones, tant en l'àmbit públic com privat. En aquestes trobades de fins a deu persones no es permetrà el consum d'aliments ni begudes.

Cop a l'hosteleria i la restauració

Pel que fa a establiments comercials minoristes d'alimentació, s'hi podrà anar amb normalitat. En canvi, a la resta només es permetrà amb cita prèvia. Tampoc no es podran fer casaments, serveis religiosos o serveis fúnebres, però sí que es podrà sortir de casa per atendre horts familiars d'autoconsum.

Tanmateix, l'hostaleria i la restauració només podran oferir serveis a domicili o de recollida amb cita prèvia. En canvi, es mantenen els casals d'estiu i les colònies, però tant els participants com els monitors hauran de tenir el seu domicili al municipi on es fa l'activitat.

Des de les organitzacions comercials s'havia reclamat que no es prenguessin aquestes mesures, que entenen "molt lesives" per a la recuperació d'un sector que es va veure especialment afectat durant el confinament de l'estat d'alarma. Finalment, però, el Govern no ha cedit a les pressions del sector.