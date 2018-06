El Govern deixarà de finançar les escoles que separen per sexe

El conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, ho té clar: no vol renovar els concerts a les escoles que separen els alumnes per sexe. Ho assegura en una entrevista amb l’ARA, en què avança que quan comenci el procés per renovar els concerts educatius -els de primària caduquen el 2020- dirà a les 14 escoles que el curs vinent separaran nens i nenes que si no canvien aquest model els retirarà el finançament públic. L’advertència arriba dos dies després que l’ARA avancés que dues escoles d’Igualada es fusionaran per convertir-se en un centre mixt i mantenir el concert.

Segons Bargalló, hi ha dos elements recollits a la llei d’educació de Catalunya (LEC) que són claus per concedir els concerts. Un és la coeducació -donar igualtat d’oportunitats a tots els alumnes, independentment del seu sexe- i l’altre és que es compleixin les necessitats d’escolarització del territori on hi ha l’escola. “Si un centre [que separa nens i nenes] torna a demanar el concert, li farem evident que no compleix aquests requisits. Si canvien i passen a complir-los, cap problema. Però si no ho fan, que hi tenen tot el dret, no els donarem el concert”, va afirmar. És una referència que anima la resta d’escoles vinculades a l’Opus Dei a seguir els passos dels dos centres d’Igualada i convertir-se en mixtes.

Esperar fins al 2020

El que sí que va deixar clar Bargalló és que no podrà retirar cap concert abans que no s’esgotin els de l’actual període, ja concedits. Ell mateix va viure -quan va ser durant dos mesos conseller d’Ensenyament amb el tripartit- el que passa si s’elimina el finançament a centres que separen per sexe abans que toqui renovar el conveni: el tripartit va retirar el concert a dos centres i les escoles afectades ho van recórrer a la justícia. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va donar la raó, argumentant que l’administració no pot trencar un compromís amb un ciutadà o una empresa que continua fent el mateix que en el moment de l’acord.

Tocarà esperar almenys fins a finals del curs que ve. Els concerts de primària caduquen el 2020, mentre que els d’infantil i secundària acaben de ser renovats (fins al 2022) pel govern espanyol del PP, que va aprofitar que tenia intervinguda la Generalitat pel 155, malgrat que la voluntat dels partits independentistes era eliminar el finançament públic a aquestes escoles, que reben 30 milions d’euros públics anuals.

“No són motius pedagògics”

Tot i que les escoles segregades presenten com a pedagògics els seus arguments, el conseller es va mostrar clarament en contra d’aquest model perquè “la socialització de les persones no es pot fer separant els sexes”. A més, va afirmar que tenir els centres de nens i de nenes “allunyats quilomètricament” o tenir professors d’un sexe no són arguments educatius. “No només segreguen dins l’aula, sinó també al claustre, als edificis”, va lamentar. “És un model que s’ha de respectar, però no amb diners públics”, va resumir.

La posició de Bargalló -la d’ahir era la primera entrevista a un diari des que és conseller- implica un canvi radical de discurs respecte als últims vuit anys. Per exemple, la penúltima consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz -des del gener del 2016 fins al juliol del 2017-, era partidària de mantenir els concerts a les escoles que separen per sexe per una qüestió de pluralitat i respecte a la llibertat de les famílies.