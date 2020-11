El Govern diu que no hauria obert la restauració si l'Estat hagués donat més ajuts

Bars i restaurants estarien tancats encara a Catalunya si hi hagués els diners necessaris per compensar els sectors afectats per les restriccions. Uns diners que, han dit els consellers de Salut, Alba Vergés, i Interior, Miquel Sàmper, haurien d'arribar del govern espanyol.

"Si tinguéssim diners, segurament no s'haurien produït aquestes reobertures. Si tinguéssim els recursos econòmics, és evident que les mesures serien el màxim de restrictives possible", ha admès Sàmper, que ha afegit que "l'Estat no està fent arribar els recursos", com sí que passa a França i Alemanya, on bars i restaurants segueixen tancats i on l'Estat "sufraga el 75% de les empreses tancades". El conseller ha recordat que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana aquestes restriccions, però a Catalunya no es poden aplicar per la manca de recursos econòmics per als sectors més afectats, que si no obrien i no rebien ajudes estaven condemnats a la fallida. "Hem de jugar amb l'equilibri entre la situació sanitària i l'econòmica", ha admès Sàmper.

Vergés també ha apel·lat a la "responsabilitat" de totes els administracions. "El govern espanyol té la responsabilitat, les competències i la capacitat", ha dit la consellera, que com Sàmper ha reclamat "ajudes d'estat" per als que han hagut de reduir la seva activitat econòmica. "L'estat espanyol és l'únic que no surt amb les ajudes corresponents a les persones i a les activitats econòmiques", ha sentenciat.

La consellera ha dit que el Govern ha fet "tot el que està a les seves mans" per frenar el virus, com rastrejar els contactes, fer cribatges massius i preparar un pla per fases amb restriccions en diversos sectors. "No és el mateix fer això amb un suport al darrere que fer-ho sense que el govern espanyol respongui amb ajuts a les persones", ha insistit.

60 persones a l'UCI al juny, 500 al novembre

El Govern justifica la seva postura amb les dades dels hospitals, que pateixen més pressió assistencial ara que al juny, amb la primera desescalada. El director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, ha donat dues dades per explicar per què aquesta desescalada "comença en unes condicions molt diferents" de la primera: el 23 de juny hi havia 60 persones a les UCI i el 23 de novembre n'hi havia 509; el 23 de juny entraven "sis o set persones al dia" a les UCI, i ara n'entren unes 20, més del doble. "No té res a veure", ha dit Comella.

En aquest context, Comella ha avisat que les festes de Nadal són "terreny adobat" per al virus. De fet, ha donat per fet que hi haurà transmissió durant les trobades familiars: "Una bona causa com reunir-se amb la família pot acabar amb una tragèdia. Hi haurà ingressos i algunes defuncions". "Aneu amb molt de compte", ha insistit. Per això Vergés ha demanat no barrejar bombolles i intentar celebrar les festes amb el nucli familiar i sempre les mateixes persones.

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ja havia avisat al matí a TV3 que tot i que les dades milloren pel que fa als contagis, caldrà vigilar molt per evitar que "els Reis d'Orient no ens portin de regal la tercera onada". Una por que, ha dit, li han fet arribar molts professionals, sobretot tenint en compte que l'època de Nadal implica molta interacció.