L'Estat dirà dimecres si tot Catalunya passa l'endemà a fase 3

Tal com demanava l'Ajuntament de Barcelona i va avançar diumenge el president de la Generalitat, Quim Torra, e l Govern ha aprovat aquest dilluns la proposta perquè tot Catalunya entri a la fase 3 del desconfinament a partir d'aquest dijous 18 de juny. El Procicat, amb l'aval del departament de Salut, demanarà al ministeri de Sanitat que Lleida, Barcelona i l'àrea metropolitana avancin a la última fase de la desescalada i s'uneixin a la resta del país. Si obté la validació del govern espanyol, tot el mapa català se situaria a un sol pas de la nova normalitat i es relaxarien algunes mesures abans del pont de Sant Joan, una festivitat que preocupava les administracions pel risc de repunt de casos per les possibles aglomeracions.

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat que aquest dimecres dirà si tot Catalunya passarà l'endemà a la fase 3. "Ho valorarem dimecres en una reunió bilateral i prendrem una decisió conjunta". El ministre ha explicat a La Sexta que "en el moment que decaigui l'estat d'alarma qualsevol ciutadà espanyol podrà moure's lliurement pel territori espanyol", i ha dit que tothom ha de seguir comportant-se amb "prudència" i "respecte". "Cal canviar i adaptar-se a aquesta nova situació fins que no derrotem el virus, i això passarà quan tinguem tractament o una vacuna", ha afegit. Sobre els sanitaris, ha dit que han fet un "treball excel·lent".

El pas a la fase 3 elimina tota restricció de mobilitat entre regions sanitàries i permet la circulació lliure per tot el territori català. Salut justifica aquesta decisió amb el ritme a la baixa de l'evolució dels factors de risc epidemiològic. És a dir, la incidència de nous casos i la taxa de contagi (quantes persones infecta un afectat). La conselleria també argumenta el canvi de fas al·legant "l'impuls donat a l'atenció primària", la qual ha augmentat la seva capacitat per fer proves PCR, diagnosticar els nous contagis i fer-los seguiment, segons es detalla en un comunicat.

Ayuso: "Ja no té sentit"

D'aquí cinc dies decaurà l'estat d'alarma i, a partir del diumenge 21 de juny, totes les restriccions a la mobilitat per l'estat espanyol també desapareixeran. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha explicat aquest dilluns que la regió no demanarà el pas a la fase 3. L'autonomia, que constitueix una única unitat sanitària, descarta demanar el canvi abans de dilluns que ve, quan ja hagi acabat l'estat d'alarma, a diferència de Catalunya. En una entrevista aquest dilluns a Telecinco, Díaz Ayuso ha argumentat que "ja no té sentit" perquè "els efectes són els mateixos" a partir de dilluns quan s'aixequi l'estat d'alarma i ha tornat a criticar que el criteri del govern espanyol amb els canvis de fase de Madrid han estat "arbitraris".