El Govern i l'Ajuntament tenien representació oficial a la missa multitudinària de la Sagrada Família

La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona havien enviat dos representants oficials al polèmic acte de beatificació celebrat aquest dissabte a la basílica de la Sagrada Família, que està sent investigat pel departament de Salut per comprovar si es van prendre totes les mesures contra el virus, després que hi acudissin 588 persones.

Un expedient que a l'Arquebisbat de Barcelona "no li consta que hagi arribat". L'Arquebisbat ha assegurat que tant l'Ajuntament com la Generalitat "eren coneixedores" de l'acte, i la prova és que hi havia càrrecs de les dues administracions a la missa. De fet, es dona el cas que un dels membres del Procicat era a l'acte. Es tracta del tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, que hi va anar a títol personal. En representació oficial de les administracions, per part del consistori també hi va anar el comissionat de Diàleg Intercultural i Pluralisme Religió del consistori, Khalid Ghali, i per part del Govern, el director general de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat, Xavier Bernadí.

A més, han assegurat que es va respectar el límit d'assistència, perquè el 30% de l'aforament de la Sagrada Família que marca el Procicat per als actes religiosos permetria reunir fins a 900 persones i, tot i que estava previst que hi anessin unes 800, unes 200 no van poder-hi anar a causa del tancament perimetral de la ciutat. Per això, segons l'arquebisbat, la xifra final d'assistents va ser de 588 persones, és a dir, el 20% de la capacitat total de la basílica. Segons han dit, totes portaven mascareta, es va fer ús de gel hidroalcohòlic a l'entrada i a la sortida de l'acte i es van mantenir en tot moment les distàncies de seguretat.

El regidor de Drets de Ciutadania de Barcelona, Marc Serra, havia dit en un primer moment a RAC1 que no els constava l'acte, tot i que després ha dit que sí que sabien que es feia però no les característiques ni l'aforament. Segons Serra, "entra dins la normalitat" que hi hagi presència de l'Ajuntament, tot i que ha assegurat que no sabien l'aforament ni els detalls de l'organització. El regidor ha afirmat que s'ha de ser "exemplars" i que això és el que s'ha de demanar també a l'arquebisbat de Barcelona. "A actes com el d'ahir s'hauria de posar un límit, un sostre, per evitar trobades d'aquest tipus", ha declarat.

Sobre Batlle, i tenint en compte que forma part del Procicat, Serra s'ha mostrat convençut que en el marc de les seves competències "farà el màxim per col·laborar amb el departament de Salut". En tot cas, ha dit que val la pena "investigar a fons" com es va celebrar aquest acte.

Més limitacions als actes religiosos?

En aquest context, la Direcció General d'Afers Religiosos, que depèn del departament de Justícia, portarà al Procicat una proposta per limitar a un centenar de persones l'aforament en actes religiosos. Justícia ha informat que ho farà per evitar "noves concentracions multitudinàries" com la d'aquest dissabte a la Sagrada Família, que va reunir unes 600 persones. Aquesta limitació se sumaria a l'actual del 30% de l'aforament en actes religiosos i s'aplicaria "malgrat que es facin en espais amb gran capacitat".

El departament, a través d'Afers Religiosos, ha traslladat el seu malestar a l'arquebisbat de Barcelona per la "desproporcionada i inoportuna" concentració de persones en la beatificació d'aquest dissabte i ha fet una crida a la responsabilitat. De fet, el departament de Salut ja va informar aquest dissabte que ha obert un expedient per comprovar si es van complir totes les mesures de seguretat.

Aragonès es mostra "emprenyat" per les imatges de la missa

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ja havia apuntat aquest diumenge en una entrevista a Catalunya Ràdio que s'haurien de revisar els criteris quan es tracta d'esglésies grans que congreguen centenars de persones. Aragonès ha dit que es va "emprenyar" quan va veure les imatges de la missa multitudinària i ha deixat clar que la beatificació no tenia l'autorització expressa del Procicat perquè aquets òrgan no autoritza cap acte sinó que dona directrius genèriques, en aquest cas la reducció de l'aforament al 30%. Ara bé, el vicepresident ha dit que una cosa és una església de barri i una altra cosa que es congreguin centenars de persones. "Quan és una església tan gran que pot mobilitzar tanta gent, això ho haurem de revisar", havia avançat.

Aragonès ha explicat que l'estat d'alarma permet reduir els aforaments d'esglésies i mesquites però no tancar-les, perquè la Constitució estableix que l'activitat religiosa és un dret fonamental. Davant d'aquest context, ha explicat que la directriu del Procicat és que aquest tipus d'actes tinguin un aforament del 30%. Segons ell, la missa d'aquest dissabte a la Sagrada Família no era essencial i ha recordat que el departament de Salut ha obert un expedient per aclarir-ho i que des d'aquest departament estan en contacte amb l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que va presidir la cerimònia. "Jo puc dir que m'he enfadat, però no puc dir que poso una multa perquè hi ha un procediment que s'ha de seguir", ha afegit.