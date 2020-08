El Govern prorroga 15 dies més el tancament dels locals d'oci nocturn

Els locals d'oci nocturn d'arreu de Catalunya estaran, almenys, 15 dies més tancats. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha confirmat aquest dijous el que ja insinuava en les seves últimes aparicions sobre una mesura preventiva que busca reduir l'accés a espais propensos a la transmissió del coronavirus. La Generalitat tenia marge fins dissabte per fer efectiva la pròrroga i Argimon ha confirmat que ha signat la resolució "en els mateixos termes que la vigent". Això vol dir que les discoteques seguiran clausurades, però no els bars i els restaurants, que podran seguir oberts després de la mitjanit, segons va decidir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La conselleria de Salut també ha confirmat que impugnarà aquesta decisió l'11 d'agost.

El sector de l'oci nocturn ja avançava aquest dimecres a l'ARA el neguit perquè aquesta decisió es torni un "tancament indefinit" que pot arruïnar el sector. La Federació Catalana d’Associacions d’Activitats Recreatives Musicals (Fecasarm) i la Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn (Fecalon) van fer un últim prec a la Generalitat per abordar mesures alternatives abans de decidir allargar el tancament. Finalment, però, l'anunci de Salut ha confirmat els seus pitjors presagis i ja han avançat que, quan la Generalitat aprovi l'ordre, impugnaran la resolució davant el TSJC. "Sol·licitarem unes mesures cautelaríssimes per deixar en suspens la vigència de la nova resolució, ja que els efectes són mortals per al sector si se'l priva de treballar els dies més importants de la temporada", apunta la Fecasarm en un comunicat.

De moment, però, el Govern opta per no permetre la represa del sector esgrimint que les seves característiques de funcionament comporten més risc. En l’informe que va enviar el departament de Salut al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) –al qual ha tingut accés l’ARA–, la Generalitat considerava les discoteques "espais tancats, sovint poc ventilats, en els quals es poden concentrar moltes persones –algunes de les quals transmissors asimptomàtics–, que afavoreixen la relació social entre desconeguts i la relaxació de mesures de distància o l’ús de mascareta".