El Govern diu que treballa per si es tanquen les escoles: "Ens hem de preparar"

La consellera de Salut, Alba Vergés, assegura que a Catalunya la gestió del coronavirus està en "fase de contenció" i que no està previst decretar d'immediat el tancament d’escoles, com ja s'ha fet en zones d'Espanya com Madrid i Vitòria. La consellera ha deixat clar, però, que no és una opció que es pugui descartar i que, per tant, ara hi ha temps per preparar-se millor per si arriba aquest escenari i per la possible escalada de casos.

Si es prengués la decisió de tancar les escoles -ha detallat Vergés-, aquesta hauria d'anar acompanyada de la decisió de les famílies de prescindir, també, de les extraescolars, però ha remarcat que, de moment, la prioritat és no haver d'arribar a aquest punt i que la diferència amb el que passa a Madrid i a les dues localitats basques més afectades és que aquí es té més clara la cadena de tranmissió dels contagis: "No és que ells ho hagin fet malament i nosaltres bé, però la realitat és que ara tenim un avantatge: poder preparar-nos", ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio.

En aquesta preparació serà molt important blindar sectors com el sanitari per poder atendre tots els afectats. "Ens estem preparant per a un augment de casos fort", ha reconegut la consellera, que ha recomanat que persones grans o amb patologies limitin les sortides i que la població en general no vagi a treballar si té tos o febre.

Actualment hi ha uns 300 sanitaris aïllats per prevenció. El president del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), Jaume Pedrós, ha qualificat de convenient la desprogramació de "l'activitat assistencial no fonamental" i l'ajornament de visites i contactes "no imprescindibles amb pacients immunodeprimits o gent gran a centres sociosanitaris i residencials". "Els objectius principals a hores d'ara són protegir-nos de l'innecessari contagi, la protecció dels professionals sanitaris i protegir els més vulnerables", ha assenyalat Pedrós.

Si bé les mesures de contenció no aturaran el virus, perquè la seva propagació és imparable -adverteix el president del COMB- cal reforçar les mesures higièniques recomanades, sobretot rentar-se les mans i no sortir de casa amb símptomes respiratoris, però també "reduir l'afluència als centres sanitaris per qüestions banals o no transcendentals o no urgents". De fet, la consellera ha demanat, també, col·laboració a la ciutadania a l'hora de seguir els consells sanitaris per intentar "contenir" el virus, però ha considerat "inevitable" que ara hi hagi un augment significatiu dels casos.

Vergés no ha volgut avançar possibles decisions com la de suspendre el Saló de l'Ensenyament, que s'ha de celebrar a Barcelona entre el 18 i el 22 de març. Ara mateix, ha defensat, "no hi ha raons objectives" per cancel·lar-lo, però l'escenari podria canviar en les pròximes hores. "Podem decidir-ho aquesta tarda o demà", ha assegurat. La consellera també ha dit que és possible que el virus tingui un impacte important en els plans de Setmana Santa. "L'impacte econòmic del coronavirus arreu del món és impressionant. No ho havíem tingut mai", ha defensat.

2.000 trucades diàries al 061

Les trucades al número 061 per l'alerta del coronavirus s'havien estabilitzat en el miler diari els últims dies, però ahir es van doblar, segons ha explicat la consellera de Salut. Hi va haver, per tant, unes 2.000 trucades. Vergés ha defensat que, vistes les xifres, cal reforçar aquest servei, i ha demanat a tothom que compleixi els consells sanitaris i respecti els dies d'aïllament en cas que siguin necessaris.

Primer cas a Lleida

A Catalunya ja hi ha més de 1.200 casos de coronavirus i aquest dimecres s'ha confirmat el primer a la demarcació de Lleida. Es tracta d'una dona de 80 anys de Castellserà, segons ha explicat a Europa Press l'alcalde del municipi, Marcel Pujol. La dona està aïllada a l'hospital i el seu estat no és greu, segons li han comunicat els serveis de salut a l'alcalde. L'anciana havia participat en un viatge de l'Imserso a Benidorm (Marina Baixa) j untament amb una altra veïna del municipi de 82 anys, que va morir diumenge a casa per causes que es desconeixen. L'autòpsia haurà de confirmar si la víctima mortal també estava infectada amb el coronavirus. Al conjunt de l'Estat ja hi ha 30 morts confirmades que estarien relacionades amb aquest virus. L'últim cas és el d'una senyora d'edat avançada a la Rioja.

Restriccions a les presons catalanes

El departament de Justícia, amb coordinació amb Salut, ha activat una bateria de quatre mesures preventives a les presons catalanes, per minimitzar el risc de contagis: s'han restringit les sortides col·lectives d'interns de centres penitenciaris i centres de justícia juvenil, s'han suprimit les activitats que impliquen l'entrada de personal de fora dels centres i s'han restringit els trasllats de presos (excepte els d'extrema necessitat) dins de Catalunya i a la resta d'Espanya. Es mantenen les visites i els vis a vis dels presos, així com els espais de convivència familiar, que ja s'han suspès a la Rioja, el País Basc i Madrid.

De moment, la direcció de Presons assegura que no s'ha detectat cap contagi a l'interior dels centres catalans. Davant de qualsevol cas sospitós, el departament explica que Salut determinarà si cal traslladar-lo a l'Hospital Clínic (el centre de referència) o mantenir-se aïllat en una cel·la. Si es detecta un cas positiu, serà traslladat a la Unitat Hospitalària Penitenciària de Terrassa i Salut determinarà les mesures pels professionals i interns que hi hagin estat en contacte.

Pel que fa al departament d'Interior i els serveis que en depenen, com els Mossos d'Esquadra i els Bombers de la Generalitat, han ajornat els actes massius que tenien previstos els pròxims dies pel coronavirus. Per exemple, s'ha demanat evitar qualsevol activitat no operativa que suposi concentrar una quantitat significativa de persones. En el cas de les reunions, de moment s'han mantingut aquelles que no comporten una presència nombrosa de persones, encara que és preferent que les trobades es facin de forma no presencial. Alguns actes ajornats són les festes patronals, les visites escolars, els simulacres i la participació en congressos, entre altres.