Grafiters agredeixen a diversos passatgers L-4, entre ells, una embarassada

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha anunciat aquest diumenge que emprendrà accions judicials contra els autors d'un atac vandàlic a un tren de la L-4 del metro que hi ha hagut aquesta matinada i en el que alguns passatgers, entre ells una dona embarassada, han estat agredits per diversos grafiters.

L'incident ha passat a les 03:48 hores de la matinada quan un grup de 34 grafiters han accionat el fre d'emergència d'un tren de la línia 4 de metro que, en aquell moment, estava parat a l'estació de Maragall, per fer pintades. Segons TMB, part del passatge ha mostrat el seu rebuig a aquesta acció i alguns dels passatgers han estat increpats i agredits pels autors de les pintades.

La dona embarassada ha estat ruixada amb pintura d'esprai a la cara i dues persones més han resultat sacsejades i copejades a la cara, encara que després de ser ateses pels serveis mèdics cap presentava lesions importants. Les tres persones agredides han manifestat també la seva intenció de presentar denuncia pels fets.

Els agressors s'han dispersat en grups i han fugit pels vestíbuls de la línia 4 i de la línia 5 d'aquesta estació de Maragall, per on han sortit a l'exterior. Durant la fugida, un presumpte integrant d'aquest grup ha estat retingut pels membres de seguretat del metro i ha estat posat a disposició dels Mossos d'Esquadra.

El detingut portava material per pintar el tren i una càmera tipus Go-pro per gravar l'acció vandàlica. A causa d'aquest incident, el servei de metro de la L-4 s'ha vist interromput durant alguns minuts i el tren ha resultat pintat amb grafits pels dos costats, pel que s'ha hagut de retirar del servei. TMB considera que aquest tipus de vandalisme és avui el principal problema en l'àmbit de la seguretat per als operadors ferroviaris a Espanya.

La companyia i altres empreses integrades a l'Observatori del Civisme del Transport Ferroviari han advertit diverses vegades que aquest fenomen s'està accentuant en freqüència, en nombre de persones participants i, sobretot, en agressivitat i violència.

Els operadors han realitzat gestions davant les forces de seguretat pública i la judicatura per demanar la seva implicació, ja que consideren necessària una actuació coordinada de tots els actors per fer front a aquestes pràctiques delictives.