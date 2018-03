El jutge dicta presó incondicional per l'autora confessa de la mort de Gabriel Cruz

El jutge no en té cap dubte i la fiscalia i els investigadors tampoc. Asseguren que l'autora confessa del crim, Ana Julia Quezada, va segrestar i assassinar Gabriel Cruz el passat 27 de febrer, el mateix dia que el menor va desaparèixer. El magistrat del cas ha dictat presó incondicional per la dona pels delictes d'assassinat, detenció il·legal i contra la integritat del menor, després d'interrogar-la per tercera vegada. D'aquesta manera tomba el relat de la detinguda que fins ara ha admés haver matat el petit però en defensa pròpia, perquè el nen l'hauria intentat agredir. La Guàrdia Civil compta amb proves per demostrar que la dona va actuar premeditadament. Els agents que han dirigit la investigació han insistit en una compareixença pública que la seva tesi és que Quezada va "retenir i assassinar" el petit. També conclouen que la detinguda va actuar tota sola.

El juez decreta prisión provisional, comunicada y sin fianza para la mujer detenida en relación a la muerte del menor en Almería. Le investiga por los delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral. — TSJ Andalucía (@TSJAndalucia) 15 de març de 2018

El cos ha donat detalls sobre la investigació, que continua sota secret de sumari. Els investigadors també conclouen que Quezada, a qui defineixen com una persona "amb una fredor màxima", "possessiva", "egocèntrica" i "molt manipuladora", va actuar sola. L'autora confessa del crim compareixerà per tercera vegada davant del jutge. Els agents van arrestar-la diumenge passat mentre traslladava el cos del petit al maleter. Els responsables de la investigació consideren que Quezada va mantenir amagat el cadàver "al mateix lloc", enterrat en una fossa propera a la casa que s'estava arreglant amb el pare del menor -a una finca a uns 5 quilòmetres d'on va desaparèixer- cobert amb "terra, pedres de jardineria i fustes".

Quezada no va matar el menor per defensar-se, segons la Guàrdia Civil

Fins ara Quezada ha insistit que va actuar en defensa pròpia. El seu relat és que la tarda del 27 de febrer el petit va pujar voluntàriament al seu cotxe, que van anar a la finca on ella i el pare s'estaven arreglant una casa i que, un cop allà, el menor hauria intentat agredir-la. La detinguda sosté que va acabar colpejant-lo amb el mànec d'una destral -que aquest dimecres van localitzar els investigadors- i que després el va ofegar. El tinent coronel de la Comandància de la Guàrdia Civil d'Almeria, José Hernández Mosquera, i el comandant de la Unitat Central d'Operacions (UCO), Juan Jesús Reina, que estan al capdavant de l'operatiu, han explicat que aquesta versió no encaixa amb el caràcter del petit "a qui els seus pares havien educat en l'amor i en el respecte": "En Gabriel en cap moment va poder realitzar els insults i agressions que va descriure la detinguda", han assegurat.

De fet, els agents han posat en dubte fins i tot que la destral trobada hagués arribat a estar present en algun moment en la seqüència de la mort i que Quezada hagués agredit amb ella al menor. Els dos comandaments de la Guàrdia Civil han explicat que la causa de la mort de Gabriel és per "asfixia", segons senyala l'autòpsia, i que "el nen no va patir en cap moment".

Els responsables de la investigació han evitat entrar explícitament en detalls del cas que encara es troba sota secret de sumari. Per exemple, tot i que no han parlat directament del mòbil del crim, sí que han deixat clar que "un fet molt evident" és que pel pare del Gabriel, el seu fill "era el més important i totes les hores lliures les dedicava a ell". Una de les hipòtesis que contempla la investigació és que Quezada hagués matat el menor perquè n'estava gelosa. De fet, Reina ha definit Quezada "des del punt de vista policial", com una persona "amb una fredor màxima, possessiva, egocèntrica, que no es preocupa pels altres, que demostra una gran ansietat quan les coses li són negatives i molt manipuladora".

Els comandaments han explicat que fins al final van treballar amb la hipòtesi que la detinguda pogués mantenir viu en Gabriel, "perquè es tracta d'una persona amb una certa ambició econòmica". Per la seva insistència amb la família perquè incrementes la xifra del rescat que van arribar a fer pública, van pensar que potser la seva intenció era treure un profit econòmic de retenir el menor. Per això, han explicat, no van remoure la terra de la finca on Quezada va amagar el cos del petit. "Buscàvem un habitacle on el pogués retenir", ha dit Reina.

Els investigadors van mantenir la dona vigilada "en tot moment", esperant que "fos ella qui ens portés fins el nen", fins que el passat 11 de març Quezada va fer un moviment, anant a buscar el cos del menor per traslladar-lo. Creuen que en aquell moment Quezada ja no tenia cap pla. "Conduïa desorientada, ni ella sabia on anava amb el cotxe", ha explicat Reina referint-se al moment que la Guàrdia Civil va detenir la dona i va comprovar que portava el cos del petit al maleter.