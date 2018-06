Hospitals catalans volen reduir l'ús d'antibiòtics

Els hospitals catalans volen menys antibiòtics. És la proposta del Programa d'Optimització d'Ús dels Antibiòtics (PROA) als hospitals de l'Institut Català de la Salut (ICS), que vol aplicar un sistema informàtic que analitza l'ús d'aquests fàrmacs en temps real i ajuda a adequar els tractaments amb antibiòtics.

Actualment, entre el 30% i el 40% dels ingressats reben aquest tipus de fàrmac durant la seva estada hospitalària, i el programa informàtic, anomenat Business Intelligence (BO), permet el seguiment de totes les prescripcions que es fan als hospitals de l'ICS cada dia. El programari ajuda a monitoritzar els antibiòtics administrats als pacients i a valorar si se n'està fent un ús òptim, comptant també amb el servei de microbiologia i l'historial clínic del malalt.

Segons l'Institut Català de la Salut, l'avantatge més immediat és per als pacients, perquè s'ajusta el seu tractament. A mitjà i llarg termini, l'objectiu és reduir la resistència del cos als bacteris com una de les prioritats sanitàries a nivell global i, en segona instància, promoure la sostenibilitat farmacològica i generar menys residus.

Tractaments més curts

El PROA, que és un dels programes assistencials d'expertesa de l'ICS (PADEICS), ha posat el focus en l'adequació de tractament de malalties infeccioses com la pneumònia, on s'ha posat en especial valor la coordinació entre els centres hospitalaris de l'ICS. "Tots els centres disposen d'una guia consensuada per gestionar de la mateixa manera aquesta patologia", assenyala el metge de l’Hospital Universitari de Bellvitge i coordinador del grup PROA, Miquel Pujol. També s'està intentant avançar en el consens del tractament adequat al voltant de les infeccions de tracte urinari.

Una altra de les fixacions de l'equip PROA, format per prescriptors d’antibiòtics clínics i farmacèutics, d’hospital i d’atenció primària, i microbiòlegs, és reduir la durada dels tractaments amb antibiòtics. Si s'escurça la medicació, s'escurça la probabilitat de patir efectes secundaris. Per a la doctora i farmacèutica de l'Hospital de Bellvitge, Ariadna Padullés, aquest és un dels principal objectius també per acabar "amb els bacteris multiresistents" en reduir "la pressió antibiòtica".

Un dels contratemps que afronta el PROA és la creixent presència del bacteri 'Clostridium difficile', que produeix un quadre de diarrees molt important amb malestar general i que pot arribar a causar la mort. “Si disminuïm la durada dels tractaments també en disminuirem els efectes secundaris i, per tant, el risc de complicacions”, conclou Pujol.