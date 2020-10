Identificat i imputat el policia de la puntada de peu voladora l'1-O a l'IES Pau Claris de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han identificat i imputat l'agent de la Policia Nacional que ara fa tres anys va protagonitzar una de les imatges de l'1-O, la de la puntada de peu voladora a l'IES Pau Claris de Barcelona, durant el referèndum, segons ha avançat TV3.

La identificació s'ha fet amb les imatges que va encarregar l'acusació de denunciants d'Irídia. Ara serà el jutge qui haurà de citar l'agent de la Policia Nacional per declarar com a imputat. I és que a l'IES Pau Claris es van veure aquell dia d'ara fa tres anys imatges d'una especial violència dels antidisturbis de la Policia Nacional, ja que en els vídeos enregistrats aquell dia es pot veure com els agents colpegen, estiren dels cabells i tiren escala avall ciutadans que volen impedir-los el pas perquè no s'enduguin les urnes.

Amb aquest, només a Barcelona ja són 58 els policies nacionals investigats per les càrregues desproporcionades durant el referèndum.