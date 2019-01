Els estudiants impulsen una ILP per regular per llei la rebaixa de les taxes universitàries

Estudiants universitaris i membres de la comunitat universitària impulsen una iniciativa legislativa popular (ILP) per exigir al Govern la rebaixa de les taxes universitàries que ja va aprovar el Parlament amb una moció el 2016. Els impulsors de la proposta volen modificar la Llei d'Universitats Catalana per fixar els preus públics i garantir un accés universal a l'ensenyament universitari. Segons els promotors, des de la pujada del 66% del preu el 2012, les universitats catalanes han perdut 10.000 estudiants. Per això veuen assumible el repte de recollir les 50.000 signatures necessàries perquè la proposta pugui prosperar.

Els impulsors de la iniciativa començaran a recollir signatures el 14 de febrer, en un acte a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) on comptaran amb la participació de membres d'ERC, Catalunya en Comú i la CUP. Tot i que la seva presència no significa que els partits hi donin suport per poder admetre a tràmit la ILP, els impulsors són optimistes perquè recorden que la baixada de taxes universitàries és un dels punts que portaven tots els partits polítics al programa en les últimes eleccions al Parlament.

Segons ha explicat una de les portaveus de la comissió promotora, Aida Sanuy, s'ha decidit utilitzar el mecanisme de la ILP per portar el debat de les universitats al carrer. Considera que hi ha consens social sobre les taxes i per tant es vol forçar els partits polítics a veure's "obligats" a donar-hi suport. Sanuy ha detallat que la universitat s'ha de veure com un servei públic accessible a tothom i, per tant, cal replantejar el sistema.

Oriol Sales, també portaveu, ha posat d'exemple la ILP d'educació, que va recollir 96.000 signatures, i s'ha mostrat optimista a poder superar les 50.000 necessàries. Ha recordat que la comunitat universitària és "molt extensa" i compta amb molts suports. Per a Sales és important que la Generalitat es vegi "obligada" a establir els preus públics dels graus a partir de la banda mínima de la forquilla que estableix la normativa estatal. Per a Sales, això no significa una rebaixa gradual, sinó que aquest aspecte es podrà negociar mitjançant els mecanismes jurídics de la proposició i una disposició transitòria.

De moment, la ILP compta amb el suport del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), CGT, USTEC-STEs, l'Associació d'Estudiants Progressistes i Jovent Republicà. En l'àmbit institucional, el Consell de l'Estudiantat (Ceucat) també hi dona suport, així com l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP). De fet, els rectors de la UdG, UB, UAB i UPC han estat presents a l'acte de presentació de la ILP com a mostra de suport.

En un comunicat, l'ACUP ha mostrat la conformitat a reclamar aquesta rebaixa de les taxes universitàries que consideren que, "combinada" amb la davallada del finançament als centres, dificulta l'accés als estudis superiors. Des de l'ACUP es considera que la reducció de finançament posa "en perill" el paper de les universitats en l'àmbit de la formació i la recerca, i també la seva feina com a element d'equitat social, d'incentivació econòmica i de promoció d'una ciutadania lliure, crítica i compromesa. L'ACUP ja va fer una declaració el 2016 demanant un model de finançament estable, un pla d'inversions i un increment de la partida pressupostària.