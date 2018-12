Infants al volant per perdre la por al quiròfan

L'angoixa i l'estrès d'entrar en una sala d'operacions són un sentiment comú que l'hospital Parc Taulí vol reduir al màxim en el cas dels infants. Inspirant-se en la iniciativa d'un centre hospitalari dels EUA, ha posat en marxa una iniciativa perquè els nens arribin a la porta del quiròfan conduint ells mateixos un cotxe de bateries de joguina.

Sortir del llit per posar-se al volant d'un Audi i recórrer els metres que separen l'habitació de la sala on s'esperen els metges és una activitat que pot servir per introduir el joc i una distracció en un moment que normalment es viu amb nervis.

Les professionals d'infermeria han sigut les impulsores d'aquest canvi, que confien que contribuirà a reduir els nivells d'estrès i ansietat prequirúrgica no només en els nens que s'han d'operar sinó també en les seves famílies. Utilitzar el joc com una distracció és un recurs que funciona "a la perfecció" en els infants, ha subratllat el director mèdic de cirurgia pediàtrica del Parc Taulí, Bernardo Núñez.

Al vídeo que han gravat al Parc Taulí hi apareix un pacient que recorre enmig de l'expectació dels professionals sanitaris la distància fins al quiròfan i ho fa amb un somriure. L'experiència, copiada d'un hospital d'Oklahoma, que va difondre els resultats positius fa uns mesos, és el primer cop que s'adopta a Catalunya, tot i que a ja hi ha algun altre centre que ho ha implantat arreu de l'Estat.