Vuit de cada deu homes adults tindran obesitat o sobrepès el 2030

El 80% dels homes i el 55% de les dones en edat adulta a l'estat espanyol tindran excés de pes el 2030 si es manté la tendència actual. És la conclusió d'un estudi publicat per la 'Revista Española de Cardiología', encapçalat per investigadors de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) i metges de l'Hospital del Mar.

El treball xifra en prop de 2.000 milions d'euros el sobrecost actual per atendre les persones amb sobrepès, obesitat i obesitat mòrbida per al sistema de salut de l'Estat, i calcula que la xifra podria arribar a superar els 3.000 milions d'euros d'aquí 12 anys. Per això els investigadors destaquen la necessitat d'intervenir a diferents nivells per "revertir futures recurrències de la creixent epidèmia de sobrepès i obesitat", per exemple amb nous impostos per a alguns aliments i polítiques que promoguin hàbits saludables.

L'estudi és la revisió més actualitzada disponible, a partir de mig centenar d'articles publicats anteriorment i que analitzen dades de més de 300.000 persones. Els investigadors han seguit l'evolució de la prevalença del sobrepès i l'obesitat a l'estat espanyol entre el 1987 i el 2014.

A partir d'aquests resultats, s'han realitzat estimacions per als anys 2006, 2016 i 2030. Segons el treball, el 2016 hi havia a l'estat espanyol uns 24 milions de casos d'excés de pes, el 70% dels homes i la meitat de les dones en edat adulta. Es tracta de 3 milions de persones més que una dècada abans. Si es manté la tendència, els investigadors preveuen que la xifra superi els 27 milions de persones el 2030 i que l'excés de pes afecti el 80% dels homes adults i el 55% de les dones d'aquesta franja d'edat.

El primer signant de l'estudi, Álvaro Hernáez, assenyala que les dades "estan en la línia del que passa ara mateix a Europa, un moderat creixement de la prevalença de l'excés de pes en la població adulta". Es calcula que entre el 1987 i el 2014 es va produir un increment anual del sobrepès del 0,28% en els homes i del 0,10% en les dones, i de l'obesitat del 0,50% i el 0,25%, respectivament.

L'efecte econòmic d'una societat obesa

"[Les persones amb excés de pes] tenen més possibilitats d'incrementar la despesa sanitària a causa de les comorbiditats que pateixen, com ara malalties cardiovasculars, diabetis i càncer, associades al sobrepès i l'obesitat", afirma Hernáez. Segons les estimacions, el 2016 el sobrecost directe respecte al 2006 es va incrementar en 524 milions d'euros i va arribar als 1.950 milions. Aquesta xifra és el 2% del pressupost en sanitat de l'Estat per al 2015 (95.722 milions) i el 7% dels pressupostos de la Generalitat per al 2017 (més de 28.000 milions d'euros). Si es manté l'increment de casos, la despesa continuarà creixent en 440 milions anualment i superarà els 3.000 milions el 2030.

En un estudi anterior del mateix grup de l'IMIM, els investigadors van constatar que l'obesitat i el sobrepès multiplicaven la possibilitat de tenir càncer o una malaltia cardiovascular. En el cas de les dones obeses, les possibilitats de desenvolupar un càncer es multiplicaven per 12 i les de tenir una malaltia cardiovascular, per 5. En els homes, l'obesitat feia augmentar per dos el risc de tenir un càncer. El treball també va mostrar que només el 26% dels participants tenien un pes considerat normal, una dada que concorda amb el nou estudi.

L'excés de pes es mesura a partir de l'índex de massa corporal (IMC), el pes en quilos dividit pel quadrat de l'alçada en metres. Entre un índex 25 i 30 es considera sobrepès, i a partir de 30 obesitat. Els investigadors apunten a diversos motius per explicar aquest creixement del sobrepès, com ara els hàbits alimentaris poc saludables i l'augment del sedentarisme.

Per trencar la tendència, els investigadors opten per una intervenció a diferents nivells, com ara crear nous impostos per als aliments menys saludables i protegir els que formen part de les dietes saludables. També defensen polítiques educatives per promoure hàbits saludables, com l'exercici regular des de l'escola. L'estudi apunta que caldria avançar en noves estratègies farmacològiques quan sigui necessari. Els investigadors afegeixen que els plans de prevenció de l'obesitat poden tenir un fort impacte i ser molt rendibles. El doctor Jaume Marrugat, investigador principal de l'estudi, subratlla que el treball "il·lustra, amb molt poc marge d'error, la importància d'iniciar com més aviat millor el màxim nombre d'esforços per contrarestar la situació i prevenir futures recurrències de la creixent epidèmia de sobrepès i d'obesitat en la nostra societat". "És l'única manera de reduir els enormes costos socials, sanitaris i econòmics que emergiran els pròxims anys", afegeix.