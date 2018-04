Ingressa a presó la llogatera que va trencar una porta

És diumenge al matí i el Roberto pren nota de la roba que la María José vol que li porti a Wad Ras, la presó de dones de Barcelona. Dissabte a la tarda dos policies de paisà la van detenir en compliment d'una ordre del jutjat número 14 de Barcelona, que la va condemnar a 15 dies de pres ó per trencar la molla de la porta de l’infrahabitatge il·legal on vivia el 2016. Inicialment, el jutge la va condemnar a una multa de 60 euros i una indemnització de 360, però la María José es va declarar insolvent, i el jutjat li va canviar la multa per 15 dies de presó.

Tot i que durant aquest temps moltes persones s’han ofert a pagar-li la multa, ella ho ha rebutjat. "La dignitat va per davant. No vull que ningú pagui res a un delinqüent que em va assetjar", va declarar a l'ARA fa unes setmanes. La María José es refereix al propietari de l'immoble que la va denunciar per trencar la molla d'una porta, un home a qui l'Ajuntament de Barcelona va multar amb 90.000 euros per tenir llogats deu infrahabitatges de quinze metres quadrats a famílies vulnerables.

El consistori li va obrir un expedient després d’una inspecció a l’immoble arran d’un article publicat a l’ARA, en què la María José i el Roberto, el seu company, denunciaven les condicions en què vivien a l’edifici –el pis era de 15 metres quadrats– i el mòbing a què els tenia sotmesos el propietari.

L’assetjament immobiliari no és l’única situació d’injustícia que aquesta parella ha denunciat els últims anys. Quan es van traslladar a l'infrahabitatge –el número 69 del carrer Escòcia– feia poc que havien sigut desnonats, després que la María José fos una de les treballadores que l’empresa de geriàtrics BB Serveis va acomiadar il·legalment l’any 2012. La cúpula d’aquesta empresa va ser detinguda el 2016 per estafar 35 milions d'euros a administracions i treballadors, i la Guàrdia Civil va agrair públicament que, en bona part, la detenció havia sigut gràcies a la informació que la María José i el Roberto havien aconseguit recollir des del seu pis de quinze metres quadrats.

Aquest dilluns a les 10 del matí, diverses plataformes socials i de lluita contra la corrupció es concentraran a les portes de Wad Ras per protestar contra l'empresonament de la María José. Polítics de Podem Catalunya, entre ells Xavier Domènech, també s'han fet ressò de la situació de la María José, així com de la convocatòria de les protestes. “És increïble que la víctima vagi a la presó abans que els delinqüents que ella ha denunciat”, critica el Roberto, que reivindica que “fins que no hi hagi justícia” no es rendiran