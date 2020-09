Preocupació entre les infermeres perquè la figura de referència del covid-19 a les escoles sigui un administratiu

El pla inicial de cara a la tornada a les aules, presentat ara fa un mes pel Govern, era que totes les escoles i instituts de Catalunya tinguessin un centre d'atenció primària (CAP) i una infermera de referència per gestionar els casos sospitosos i positius de covid-19. Setmanes després, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va refredar aquesta possibilitat i va plantejar que aquest referent "no calia que tingués coneixements sanitaris". I ha sigut aquest dilluns, només una setmana abans de l'inici de curs, que el conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha confirmat que la figura sanitària que treballarà de la mà dels centres educatius serà un gestor covid, és a dir, un administratiu. El referent, doncs, no serà una infermera.

Per bé que Bargalló ha afirmat que en tots els casos serà una persona escollida pel departament de Salut, el canvi de plans ha escalfat encara més l'ambient entre els sindicats i les associacions d'infermeria del país, que reclamaven a la Generalitat la designació d'infermers i infermeres per fer les tasques de prevenció, seguiment i control epidemiològic.

El clam és contundent: les infermeres al·leguen que cal una formació sanitària especialitzada, especialment en salut comunitària –com la que li és pròpia a la infermeria–, per poder-se responsabilitzar dels diversos centres educatius. "És una temeritat posar un gestor covid a portar escoles quan no és un sanitari i quan tenim professionals a la primària que coneixem la malaltia i estem formades en salut comunitària", lamenta la presidenta de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (Aificc), Alba Brugués.

Fonts governamentals admeten a l'ARA que el motiu principal pel qual les infermeres no seran la persona de referència a les escoles és la falta estructural d'aquestes en el sistema. "No tenim 4.000 infermeres per posar-ne una a cada centre", justifiquen. Alhora, però, asseguren que el gestor covid serà "un contacte" vàlid entre els centres educatius i l'atenció primària perquè la comunitat educativa tingui on adreçar-se en cas de dubtes o davant de casos sospitosos o positius.

Educació sanitària per prevenir rebrots

Els col·lectius d'infermeria han reivindicat durant setmanes la necessitat que les infermeres d'atenció primària participin activament en la planificació de la reobertura dels centres com el personal més preparat per vigilar el compliment de les mesures de prevenció i protecció, supervisar la nova organització i la formació del professorat, així com col·laborar en el disseny d'estratègies i mecanismes per atendre els alumnes i les famílies, principalment les que viuen en entorns més vulnerables.

L'Aificc subratlla que les infermeres d'atenció primària tenen una important responsabilitat a l'escola, ja que des que van entrar als centres educatius mitjançant el programa Salut i Escola són conegudes per l'equip educatiu i coneixen la salut dels alumnes, a més dels circuits d'atenció sanitària que cal seguir pel covid-19. "En un context com l'actual, cal fer educació sanitària i resoldre uns dubtes a infants, famílies i docents que un gestor no sempre sap respondre. Clarament, és una tasca que ha de fer una infermera", defensa Brugués.

El Consell General d'Infermeria va advertir fa una setmana que "sense la presència d'infermeres a totes les escoles proliferaran els rebrots" i que l'atenció primària pot arribar-se a saturar arribats a aquest punt. L'entitat considera que amb la figura de l'infermera escolar es pot "garantir mínimament la salut i frenar les infeccions per coronavirus", i per això apunta que incorporar-les al centre és "una prioritat".

També el sindicat d'infermeria Satse recorda que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana la presència d'infermeres a les escoles com a reforç del control de l'epidèmia als centres educatius, però també a la resta de la societat. Amb el suport de les infermeres, diuen, es minimitza el risc d'extensió dels contagis des de l'àmbit educatiu al nucli familiar i que, d'aquí, el virus pugui fer el salt a la comunitat. "Per temes burocràtics entenem que el personal administratiu pugui encarregar-se perfectament, però el referent de salut ha de ser la infermera", sosté el sindicat Infermeres de Catalunya, que diu que són els únics que poden fer una correcta valoració dels problemes de salut i socials de la població.

Satse també subratlla que la infermera allibera el personal docent de les responsabilitats sanitàries que l'administració pretén assignar als equips de la covid-19 de cada centre escolar, i dona una resposta més ràpida davant els possibles casos que es puguin presentar al coordinar-se de manera directa amb atenció primària, salut pública i, si escau, amb els serveis socials.