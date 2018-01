El ministeri proposa que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil cobrin igual que els Mossos

El Ministeri de l'Interior ha ofert aquest dimarts a la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil l'equiparació "completa i total" dels seus sous respecte els Mossos d'Esquadra. El ministeri proposa una partida de "fins a un límit de 1.500 milions d'euros" repartida durant els propers tres anys.

La proposta l'ha plantejat el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, a la reunió del Consell de la Policia Nacional i s'ha compromès a destinar "la mateixa quantitat per agent que el que marquen els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per finançar els agents dels Mossos d'Esquadra".

Fonts d'Interior expliquen que la millora salarial comporta també una equiparació pel que fa a drets laborals. "El Ministeri proposa una equiparació integral que suposa que els agents de la Policia i de la Guàrdia Civil tindran tots els drets i totes les obligacions que gaudeixen els Mossos d'Esquadra", assenyalen.

La proposta arriba després de la polèmica per les condicions dels agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil enviats a Catalunya per impedir la celebració del referèndum l'1-O. Els sindicats van denunciar activament les condicions de l'allotjament dels policies, pel fet que estiguessin en vaixells -un d'ells el famós vaixell del Piuet- i càmpings, pel menjar, per la falta de dies de permís, per la durada de l'estada i pel fet que cobressin salaris més baixos que els dels Mossos d'Esquadra.

Precisament, després de la reunió, Zoido s'ha acostat als sindicalistes que protestaven davant de la seu de la Direcció General de la Policia a Madrid i entre ells hi havia una persona disfressada del Piuet.

La proposta que ha posat Interior sobre de la taula al·ludeix a la "llarga negociació" amb els sindicats, que li reclamen un compromís per fixar quantia i terminis per a l'equiparació que, segons els seus càlculs, necessita de 1.500 milions des 2018 a 2020. El document fa referència només a Mossos i, per tant, no cita Ertzaintza.

Segons el Sindicat Unificat de Policia, actualment un agent de rang 1 dels Mossos cobra 34.631,8 euros; un agent de la policia foral 27.458,25; un Policia Nacional 24.512,7 euros; un Guàrdia Civil 24.512,9.