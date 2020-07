Interior i els sindicats dels Mossos signen el nou conveni laboral amb la jubilació anticipada

El departament d'Interior i els sindicats dels Mossos d'Esquadra han signat aquest dijous les condicions del nou conveni laboral. L'entesa arriba 12 anys després de l'últim conveni i recull 15 punts que milloren les condicions de la plantilla. Una de les novetats és la jubilació anticipada als 59 o 60 anys a partir del 2021, una llarga reivindicació del cos, que ara queda equiparat a les condicions dels agents de l'Ertzaintza, la Policia Foral navarresa i les policies locals. El document signat ara oficialitza el preacord que van tancar Interior i els Mossos al febrer.

Segons informa l'ACN, el nou conveni té el suport de tots els sindicats que formen part del Consell de la Policia, fet que el converteix en l'acord laboral més important que ha signat el cos amb Interior des del 2008, segons apunten des del departament. Inclou les propostes que els sindicats van presentar a finals del 2018 i que es van presignar a principis d'aquest any. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha qualificat l'acord laboral com un "salt històric", sobretot per la prejubilació i la igualació amb altres cossos. "Rejovenir el cos serà favorable per als Mossos però també per a la societat catalana", ha afegit.

L'entesa recull l'equiparació amb altres funcionaris de cossos especials del departament d'Interior, la recuperació de les pagues extraordinàries del 2013 i 2014, i el reconeixement del dret a les 68 hores anuals per a assumptes personals –o la part proporcional quan el temps treballat sigui inferior a l'any o en els casos de reducció de jornada–. També s'ha signat la garantia del 100% de les retribucions en situació d'incapacitat temporal, l'aplicació del Fons d'Acció Social (FAS) de la Mesa General de la Funció Pública, i el pagament del dispositiu Àgora, que ja es va fer efectiu durant el període de negociació.

Convocatòria anual de places

Un altre punt inclòs al nou conveni és el compromís de fer una convocatòria anual i estable del nombre de places que permetin mantenir els efectius policials fixats a la Junta de Seguretat de Catalunya. Així mateix, es recull la millora del preu de les hores extres per a les escales bàsica, intermèdia, executiva i superior dels Mossos. Es garanteix la recuperació del complement de productivitat, l'establiment d'un pla de carrera professional per a les unitats de seguretat ciutadana i l'impuls de les modificacions necessàries per permetre la participació dels sindicats del cos a la Mesa General de la Funció Pública.

Finalment, hi ha el compromís d'harmonitzar els quadrants d'horaris per als membres de l'Àrea Penitenciària, l'Àrea Regional de Seguretat d'Edificis i Trasllats, l'Àrea Regional d'Instrucció d'Atestats i Custòdia de Detinguts, així com els efectius que fan servei de guàrdia a l'ISPC i els que fan tasques de seguretat al complex central d'Egara. Els 15 punts de l'acord estaran supervisats per una comissió de seguiment. La majoria d'aspectes seran d'aplicació immediata, si bé en qüestions com la jubilació anticipada caldrà una tramitació prèvia amb el ministeri de Treball.