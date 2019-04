Interrompuda la circulació de trens entre Vandellòs i Tarragona per un problema amb el sistema elèctric

La circulació de trens entre Vandellòs i Tarragona està interrompuda per falta de tensió en el subministrament elèctric a causa del vent i la pluja. La incidència, que ha començat a tres quarts de cinc d'aquesta tarda de dissabte, afecta una quinzena de trens de llarga i mitja distància, a més del servei de Rodalies de la línia R16. Segons informa Renfe, hi hauria uns 2.000 usuaris afectats per la incidència, que s'estima que duri fins a última hora de la tarda. Amb tot, la circulació de trens no es normalitzarà fins a aquest diumenge al matí, tal com indica Renfe, que ha habilitat autobusos pels passatgers dels combois afectats. Arran de la incidència, Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Ferrocat.

