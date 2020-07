Investiguen dos mossos i la dona que els va denunciar per una agressió a Badalona

El jutjat d'instrucció número 2 de Badalona investiga dos agents dels Mossos d'Esquadra i també la dona que els va denunciar per una agressió policial. Segons ha pogut saber l'ARA, tots tres estan citats a declarar al setembre en la doble condició d'investigats i perjudicats, però el jutjat ha concedit un oferiment d'accions a la dona, que fa dos mesos va denunciar els fets. Ella serà qui declararà primer, a continuació ho faran dos testimonis i al final serà el torn dels mossos, segons l'ordre establert pel jutjat.

En la seva denúncia, la Celenia va explicar que l'11 d'abril tornava de treballar de l'Hotel Catalonia Plaza i portava un certificat que l'acreditava com a treballadora essencial en un dels hotels medicalitzats per atendre pacients de covid-19. Era l'etapa més dura del confinament del coronavirus i quan arribava a casa seva, a Badalona, es va trobar amb un familiar que també era treballador essencial. Mentre se saludaven, una parella de Mossos –els agents ara investigats– els va aturar per identificar-los.

Segons la denúncia de la dona, assegura que quan va intentar explicar als mossos que tornava de treballar i els anava a mostrar el certificat un li va contestar: "Tu ets doctora? O més aviat treballes de puta?", i l'altre va afegir: "Tu el que ets és un animal!" La Celenia va contestar als agents amb un insult i, a partir d'aquí, diu que va acabar immobilitzada a terra mentre li posaven les manilles per l'esquena i la detenien. Aquest moment el va enregistrar un testimoni dels fets i el vídeo, que es pot veure en aquest article, s'ha aportat al jutjat.

Contrast amb el relat dels Mossos

El jutjat ha admès a tràmit la denúncia de la dona i també ha incorporat les diligències de l'actuació que van enviar els Mossos, que van trametre als jutjats un relat dels fets que contrasta amb el de la Celenia i inclou un informe mèdic amb les lesions lleus que tenien els agents. Per això la denunciant i els agents tenen la doble condició d'investigats i perjudicats.

La policia va assegurar que la intervenció va ser "correcta" i que es va detenir la dona per haver mossegat els dits d'un agent. Segons els Mossos, la dona era al carrer parlant amb dues persones més en el període de confinament total i per això se les va identificar. La policia va dir que les dues altres persones van ser denunciades "sense que es produís cap problema" i que la Celenia va tenir "un comportament hostil i amb insults" als agents, "sense respectar la distància de seguretat". En aquest forcejament, segons el cos, la dona va mossegar els dits d'un agent i es va decidir detenir-la per la seva actitud, pels delictes d'atemptat a l'autoritat i lesions lleus.