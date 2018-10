Investiguen la relació amb el narcotràfic d'un assassinat en ple carrer a Estepona

La Policia Nacional investiga la possible relació amb el narcotràfic del cadàver trobat a Algesires, que podria ser el mateix home que va ser portat en un cotxe des d'Estepona després d'un tiroteig.

Fonts policials han informat avui a Efe que ahir, cap a les 23 hores, es va produir un incident amb arma de foc a l'avinguda España d'Estepona després del qual es van endur un home dins d'un vehicle.

Hores després van trobar el cadàver d'un home a Algesires que la Policia vincula amb el narco.

La subdelegada del govern espanyol a Màlaga, María Gámez, va dir que "encara no hi ha constància que el vehicle trobat a Algesires i el cos trobat amb signes de mort violenta tinguin relació amb el fet d'Estepona, tot i que en principi hi ha temes que poden estar connectats.

El diari 'Sur' ha publicat que diversos testimonis van explicar que uns encaputxats van assaltar un home mentre sopava en un restaurant d'Estepona, el van perseguir pel carrer mentre li disparaven i, quan el van atrapar, li van clavar una pallissa. Després de l'agressió, va arribar un vehicle d'alta gamma del qual van baixar uns individus que van introduir el ferit a l'interior abans de fugir.

Segons el diari 'El Mundo', que cita fonts policials, la relació entre el cadàver i el narcotràfic ja ha sigut confirmada, i es tractaria d'un famós narcotraficant nascut a València i conegut a Algesires.