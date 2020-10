Joan Elias: “La UB és presencial i no estem preparats per a la resta”

El rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Elias, rep l’ARA el mateix dia que les universitats catalanes han suspès les classes presencials per frenar el virus.

Què és el que més li preocupa?

Que tornem a la situació del març. Hem après força a fer la teoria online, però hi ha pràctiques de laboratori i clíniques que és impossible fer-les si no són presencials. Si han d’aprendre a palpar un estómac, han d’agafar un malalt de debò, i això no ens ho podem saltar.

Com valora la decisió del Govern?

És raonable i prudent demanar que els alumnes estiguin el mínim de temps possible a la universitat. També el personal d’administració i servei (PAS) i el personal docent i investigador (PDI), per evitar la mobilitat i les interaccions. Ara bé, no es tracta de fer aquí torns i mascaretes i gels i després anar a sopar o beure cerveses al bar del davant. Si no som responsables a la vida privada, no serveix de res.

¿El Govern els en va informar abans?

No, ens en vam assabentar per la ràdio. Això no ens va agradar. Si ens ho haguessin explicat abans, ho hauríem pogut comunicar a les facultats. Mentre mantinguem les classes pràctiques i de laboratori, crec que és una bona decisió.

¿Creu que els professors estan preparats per fer docència online?

Els professors no són supermans ni superwomans. La nostra universitat és presencial i el que s’ha de demanar és que facin classes bones presencialment. Per a la resta no estem preparats. És com si Messi jugués malament a golf o Rafa Nadal fos un patata amb un cotxe de Fórmula 1. Els hem demanat d’un dia per l’altre fer classes online i, malgrat que fan tot el possible, segurament tenen raó els estudiants que es queixen.

Què més es pot millorar?

A part de la formació al professorat, el problema ara és que hem gastat una quantitat immensa de diners amb mascaretes, hidrogels o senyalitzacions i ja veurem si els 6 milions extres que ens toquen podran cobrir-ho. Només amb mampares hem gastat 100.000 euros, i en càmeres, 600.000. També hem comprat 2.500 portàtils per a PDI i PAS i hem donat connexió a 300 alumnes.

Què n’opina de la gestió del ministeri, a qui s’ha acusat d’estar desaparegut durant la pandèmia?

S’han trobat amb una situació sobrevinguda. Nosaltres necessitem recursos, però respecte a la pandèmia poca cosa podien fer-hi ells.

La justícia ha condemnat la UB per vulnerar la llibertat ideològica, d’expressió i d’educació pel manifest a favor de la llibertat dels presos polítics. Què en pensa?

No és un tema de llibertat de pensament o expressió, perquè aquí tothom parla i diu el que vol, sinó que està en joc l’autonomia universitària i el model d’universitat europea. El claustre de la UB sempre, històricament, debat els temes d’actualitat que creu convenient, i després fa les resolucions. Es vota i es decideix, i això és la democràcia. Si el claustre hagués decidit el contrari, també ho defensaria. Diuen que hem fet política, però ¿i si el claustre hagués parlat de temes de gènere? ¿O del model d’escola? Quan agafem temes bàsics i importants, els partits polítics tenen posicions. Evidentment que era un manifest amb una càrrega política, però hi ha molts temes que tenen càrrega política.

Quin precedent crea això? ¿Que ara aquests temes no es discuteixin?

Jo no podia negar-me a discutir això, perquè es van recollir més de 50 signatures del claustre per parlar sobre aquest manifest. El pròxim cop que hi hagi un tema candent, què farem? En parlarem i votarem.

Per tant, ¿la UB seguirà posicionant-se sobre política?

Evidentment. Ho hem fet sempre, fins i tot durant la dictadura.

Per què creu que la UB ha sigut l’única denunciada, si totes les universitats van aprovar el text?

Érem la peça de caça major. Som la primera universitat d’Espanya i Iberoamèrica en tots els rànquings, som a la LERU [la Lliga d’Universitats Europees de Recerca], i la UB és la universitat espanyola més important. Han anat a buscar la UB.

Hi ha estudiants que han criticat que a la UB fan tot el curs en castellà. ¿Falta català a la universitat?

No, no en falta, però el que no pot ser és que si un professor diu al pla docent que l’assignatura és en català, canviï d’idioma. Si la vol fer en castellà o en anglès, que ho digui. Ja he demanat a la vicerectora de política lingüística que s’ho miri. És un mal funcionament habitual.

Parlem de les pròximes eleccions al rectorat. Per què el vot al rector no serà telemàtic, i sí tota la resta?

Quan vam arribar hi havia quatre reglaments d’eleccions (PDI, PAS, estudiants i rector) i alguns no complien la normativa del 2015. Hem fet un únic reglament per arreglar el desgavell. Volíem fer els primers experiments de vot electrònic al maig, amb les eleccions als departaments, però una cosa és preparar el sistema per a unes votacions amb 100 persones i l’altra amb 60.000. No hi hem arribat a temps.

Si guanya, quina serà la prioritat?

Aquests quatre anys hem modernitzat la UB i l’hem tornat a posar al mapa internacional. Hem de seguir amb la modernització i fer un salt en la docència. Tenim alguna idea per continuar amb el que hem fet aquesta pandèmia en temes docents. Si ens donessin mitjans i flexibilitat en la norma, podríem estar entre les 100 primeres universitats del món. I quan dic mitjans vull dir que el finançament esperat per la UB serien uns 650 milions d’euros, i ara rebem uns 400 milions. L’esforç i voluntarisme de la gent s’acabarà. Els altres països van a una altra velocitat i ens estem quedant els últims en inversió en recerca.

L’últim esborrany de la nova llei de l’estatut del PDI limita de nou la contractació del professorat.

Crec que és un error. Sempre he demanat que només calgui fer l’acreditació per fer fixos els professors, no perquè siguin lectors. Aquest procés és tan farragós que alguns candidats prefereixen anar a un altre país. El ministeri veia bé obrir la via laboral i afavorir l’arribada de professors estrangers, i així ho establien els dos primers esborranys, però en el tercer s’ha tornat a com estem ara.

Què proposa perquè el professorat de la UB el voti?

Seguirem apostant per la gent jove, perquè és qui fa els grans avenços i descobriments científics, traient places d’agregat i de lector. Animo a tots els associats que facin els deures: que es doctorin i facin currículum, perquè segur que tindran l’oportunitat de concursar.