Joan Josep Omella, nou president de la Conferència Episcopal Espanyola: "En un bon diàleg, tots podem col·laborar"

260x366 El cardenal Joan Josep Omella en una imatge d'arxiu / CRISTINA CALDERER El cardenal Joan Josep Omella en una imatge d'arxiu / CRISTINA CALDERER

El cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona i home molt pròxim al Papa Francesc, ha estat elegit aquest dimarts nou president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) en substitució de Ricardo Blázquez. A la seva compareixença de presentació, i preguntat per la taula de diàleg del govern espanyol amb la Generalitat, s'ha mostrat predisposat a ajudar: "En un bon diàleg, tots podem col·laborar".

Segons han informat fonts de la institució a Efe, Omella, de 73 anys, ha estat elegit per majoria absoluta i mitjançant vot secret entre els 64 bisbes, arquebisbes i cardenals que podien optar al càrrec, que exercirà durant els pròxims quatre anys.

Omella s'ha imposat així a la resta de candidats que sonaven per presidir la CEE, entre ells el cardenal Antonio Cañizares, arquebisbe de València i membre del sector conservador de l'Església espanyola, i l'arquebisbe d'Oviedo, Jesús Sanz, candidat proper a Antonio María Rouco Varela, considerat crític amb les tesis progressistes de Francesc. A partir d'ara, substituirà el cardenal arquebisbe de Valladolid, Ricardo Blázquez, els pròxims quatre anys que ja havia complert dos mandats consecutius en el càrrec.

Omella té un perfil, de caràcter i pensament, que el fa molt proper al papa Francesc, amb qui manté plena sintonia i una relació propera i habitual. De fet, és l'únic prelat de l'Estat que forma part de la Congregació dels Bisbes de la Santa Seu des del 2014.

Omella, l’home del Papa a Catalunya

"És un home centrat i de centre", el defineixen els seus col·laboradors més estrets. L'arquebisbe és un "rector de poble", un home senzill, gran conversador, partidari del diàleg i al que no li agrada ostentar alts càrrecs. Ni tan sols s'havia postulat per ocupar el càrrec que exercirà d'ara endavant, el de president de la CEE, però l'assumirà per "obediència eclesiàstica".

Omella va néixer l'any 1946 a Queretes (Matarranya), a la franja aragonesa catalanoparlant, i es va ordenar sacerdot el 1970. Després de fer de missioner al Zaire i exercir de bisbe a diferents localitats com Saragossa, el 2015 es va fer públic el seu aterratge com a arquesbisbe de Barcelona en substitució de Lluís Martínez Sistach. Els inicis al capdavant de la principal diòcesi catalana no van ser fàcils: el sector més conservador el considerava molt rupturista i, alhora, els més pròxims a l'independentisme van intentar intercedir davant la Santa Seu perquè el designat fos un eclesiàstic del Principat.

I és que si bé els que coneixen Omella diuen que és un home sensible a la qüestió catalana, mai s'ha volgut pronunciar sobre el procés sobiranista català perquè considera que el dret a decidir és una qüestió "més política que pastoral". "Vaig amb l'actitud del pastor que pasturarà l'Església, no sóc un polític que farà política. Sóc un pastor que coneixerà les seves ovelles, on hi ha pensaments de tota classe", va dir Omella, que va insistir en una entrevista a l'ARA que vol "estendre la mà", escoltar a tothom i impregnar-se de la cultura catalana. Durant el Procés, Omella ha fet nombroses crides a "la concòrdia", a "construir ponts" i a "fomentar la convivència", i fins i tot va intentar mediar, sense èxit, entre Rajoy i Puigdemont la tardor del 2017 seguint instruccions d'Oriol Junqueras.