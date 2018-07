L'agressor de Jordi Borràs és un inspector de la brigada d'informació de la Policia Nacional

Les "tasques burocràtiques" de "l'agent" de la Policia Nacional denunciat per agressió pel fotoperiodista Jordi Borràs han resultat tasques "d'anàlisi de dades" de la brigada d'informació del cos estatal a Barcelona, i ell ha resultat inspector i no un simple agent ras: és a dir, que es tracta d'un policia d'un rang considerablement alt, que pertany a l'escala executiva i els membres de la qual solen ser especialitzats en matèries determinades. En aquest cas, la seva especialitat pot estar vinculada a la persecució del terrorisme o de grups radicals, les principals àrees de competència d'aquestes unitats d'intel·ligència en qualsevol cos policial.

Ho ha destapat aquest dijous 'La Directa', i un portaveu de la Policia Nacional a Catalunya ho ha confirmat a l'ARA. Aquesta font ha subratllat que aquest policia "des de fa temps es dedica a tasques de gestió i d'anàlisi d'informació i no pas operatives". Però això està lluny de poder ser considerat "tasques administratives", com es va dir inicialment, ja que la funció d'anàlisi dels membres d'una unitat del tipus a la qual pertany el denunciat és tractat amb dades altament sensibles. Aquests grups d'investigació tenen agents que treballen sobre el terreny –per exemple, fent seguiments–, d'altres que tracten amb confidents i d'altres que analitzen la informació que arriba a la unitat a través dels altres companys més "operatius" o per altres fonts.

Mentre surten a la llum aquestes dades a través d'informacions periodístiques, els Mossos d'Esquadra continuen instruint l'atestat obert arran de la denúncia de Borràs i, segons la seva advocada, Carla Vall, no tenen cap informació sobre quines gestions s'han fet i quins resultats s'han obtingut. "Fins que no arribi al jutjat i ens cridin per declarar no ens podrem personar i no podrem accedir a l'atestat; de moment només sabem el que ens dieu els periodistes", ha assegurat a l'ARA.

Borràs té una fractura al nas a causa de l'agressió patida i està pendent que els metges decideixin si cal intervenir-lo quirúrgicament. El policia denunciat –que també ha presentat una denúncia contra Borràs per suposats insults i agressió– continua amb normalitat en el seu lloc de treball, tot i que se li ha obert una informació reservada dins de la Policia Nacional. Es tracta d'un tràmit en fase inicial que no evolucionarà fins que es pronunciï el jutjat. En cas de condemna, d'informació reservada es passaria a expedient i se sancionaria el policia.