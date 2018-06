Joves d'Arran s'encadenen al drac del Parc Güell en protesta contra el model turístic

Joves de l'organització independentista Arran han protestant, aquest matí de dimarts a primera hora, contra el model de massificació turística. Per fer-ho, s'han encadenat al drac del Parc Güell i han penjat pancartes en anglès crítiques amb la manera com es gestiona l'activitat turística a la ciutat. Dos activistes s'han encadenat al drac. Els joves denunciaven que el model turístic "explota i destrossa el país". Cap a les nou del matí, però, els Mossos han tallat les cadenes que els mantenien lligats al drac per acabar amb l'acció.

🔗 Ara mateix, @mossos tallen les cadenes que hem fet servir per denunciar que model turístic actual precaritza les nostres vides! No és turismofòbia, és lluita de classes! #capitalismofòbia pic.twitter.com/bxQGXXCuA7 — Arran #capitalismofòbia (@Arran_jovent) 19 de juny de 2018

No és la primera protesta contra el model turístic que porta la firma d'Arran. De fet, l'organització juvenil ja havia anunciat que tornaria a l'acció per alertar dels riscos del turisme. La campanya ha començat al Parc Güell. L'any passat, Arran va protagonitzar una acció polèmica: l'atac a un bus turístic.