L'Ajuntament de Barcelona descartarà definitivament aquest mes l'Hotel del Palau de la Música

L'Ajuntament de Barcelona aprovarà el divendres 26 de gener la modificació de qualificació urbanística de les parcel·les on s'havia de fer l'Hotel del Palau de la Música, de manera que el farà definitivament inviable un cop s'hagi validat a la subcomissió d'urbanisme de Barcelona. Aquesta solució acordada amb el Govern i que ja es va anunciar al setembre, arriba coincidint amb la sentència del cas de corrupció del Palau de la Música, que s'ha de fer pública demà mateix.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat avui a TV3 que, al marge de si l'hotel "era legal o no", hi ha hagut "persones que han tingut accés directe a les institucions i han pogut defensar interessos privats buscant l'enriquiment personal i aconseguir tractes de favor". L'equip de govern del consistori va abordar aquesta via per impedir l'hotel davant la intenció del promotor, Olivia Hotels, de rescatar el projecte.

"Els edificis seran equipaments per al barri, tal com volen els veïns", ha afirmat l'alcaldessa, tot i que també ha admès que "de moment són de propietat privada". Amb tot, ha afegit que els propietaris estan enfrontats en litigis que "encara s'han de resoldre perquè es pugui parlar de projectes".

El ple del dia 26 donarà llum verda a l'últim tràmit municipal per revertir la qualificació d'equipament per a les finques dels números 13b, 15 i 17 del carrer Sant Pere Més Alt i el 2-8 del carrer Amadeu Vives, que són els immobles de l'entorn del Palau de la Música que Fèlix Millet va aconseguir que es requalifiquessin per a usos hotelers. En concret, el consistori aprovarà provisionalment una modificació del Pla General Metropolità que deroga la modificació que havia fet la comissió d'urbanisme el 22 de juliol del 2009.

L'Ajuntament afirma que treballarà per donar a les finques "un ús que vagi d'acord amb les necessitats actuals del districte" perquè "anava contra l'interès públic i perjudicava els veïns d'un entorn necessitat d'espais per a nous equipaments". Cal recordar que les entitats veïnals s'havien oposat a la construcció del nou hotel i que el Barri Gòtic és en una zona de decreixement per a aquests establiments segons el Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics.

El projecte estava envoltat de polèmica perquè la fiscalia sospitava des del 2010 que els exresponsables del Palau Fèlix Millet i Jordi Montull havien maniobrat per embutxacar-se diners amb l'operació urbanística, tot i que el Tribunal Suprem els va acabar absolent. En plena investigació del cas Palau, el consistori va aprovar una moció d'Esquerra per revertir la requalificació que permetia l'hotel, però ni l'equip municipal de Jordi Hereu ni el de Xavier Trias ho van dur a la pràctica, i el d'Ada Colau no ho ha fet fins ara.