L'Ajuntament de Barcelona expropiarà set solars de l'Eixample per fer-hi equipaments

L'Eixample és el districte més poblat de Barcelona -concentra el 16,4% dels total d'habitants de la ciutat- i, al mateix temps, el que té una proporció més baixa de metres quadrats d'equipaments per a cada veí: només 2, quan la mitjana de la ciutat se situa en 6,75. En tot el barri de Sant Antoni, per exemple, hi ha una única escola pública. Per pal·liar aquest dèficit, l'Ajuntament de Barcelona ja va anunciar, el febrer de l'any passat, que estudiava poder expropiar deu solars de titularitat privada i qualificats com a equipament repartits pels sis barris del districte. Després d'estudiar-ne la viabilitat, el consistori ha decidit començar els tràmits per adquirir set d'aquests espais i tirar endavant projectes com l'ampliació de l'Escola Auró i de l'Institut Poeta Maragall. O l'equipament cultural i els pisos dotacionals al solar de l'antic Teatre Talia, al Paral·lel.

El pla, que ja ha rebut el vistiplau de la comissió de govern, haurà de passar pel ple per anar endavant i suposa, segons els càlculs municipals, una inversió de 36,1 milions d'euros. Segons han detallat avui la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, i el regidor de l'Eixample, Gerardo Pisarello, la previsió és adquirir una peça a cada barri menys a Sant Antoni, on se'n volen comprar dos.

Al barri del Fort Pienc es vol adquirir un espai situat al carrer Sardenya, 254, que compta amb una superfície de 538 metres quadrats i que està previst que conservi la qualificació d'equipament sanitari i assistencial que ja té.

A la Sagrada Família es vol expropiar la parcel·la situada entre els carrers Mallorca, Provença, Nàpols i Sicília, on ja hi ha un edifici de planta baixa més cinc que té tres plantes funcionant com a equipament esportiu privat. El que es vol és destinar les altres tres plantes a equipament sanitari i assistencial.

La parcel·la que el consistori vol adquirir a la Dreta de l'Eixample està delimitada pels carrers Rosselló, passeig de Sant Joan, Roger de Flor i Provença, i ja acull els mòduls de la nova Escola Eixample 2. Aquí el que es vol és afegir usos docents als sanitaris i assistencials que ja estan recollits en el planejament.

A la Nova Esquerra de l'Eixample es preveu adquirir una peça per ampliar l'Escola Auró, i a l'Antiga Esquerra, comprar un espai per fer créixer l'Institut Poeta Maragall.

Pel que fa a Sant Antoni, el pla preveu adquirir un espai a l'illa Calàbria-Manso-Viladomat-Parlament, on ja hi ha l'escola bressol Els Tres Tombs. Els futurs equipaments que s'impulsaran aquí seran de tipus docent, sanitaris o culturals. També es preveu expropiar una peça a l'illa Paral·lel-Marquès de Campo Sagrado-Borrell per fer-hi un equipament assistencial i cultural. El consistori també vol destinar aquesta finca a habitatge dotacional. Es tracta del solar on hi havia l'antic Teatre Talia, que porta anys sense activitat. L'ús d'habitatge, però, encara no queda recollit en aquest pla i caldrà una modificació del pla general metropolità (MPGM), en la qual ja s'està treballant.