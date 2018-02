L’Estat facilitarà la jubilació anticipada a 700 policies locals

Els policies locals es podran jubilar aviat abans dels 60 anys si es compleix l’última paraula del govern espanyol. El compromís de l’Estat és que, de manera imminent, el ministeri d’Hisenda doni el vistiplau a la jubilació anticipada d’aquests cossos policials i que la mesura pugui passar pel Consell d’Estat i més tard pel consell de ministres d’aquí poques setmanes. Però mentre no es fan efectius els tràmits que falten i el reial decret de la jubilació anticipada dels policies locals no es concreta, hi ha desconcert entre els agents -que no saben els requisits que hauran de complir si es volen retirar abans d’hora- i també entre els ajuntaments, que són els que gestionen les policies locals i no saben com els afectarà aquest canvi en les plantilles municipals.

Fonts de l’Ajuntament de Barcelona expliquen que fa uns mesos van demanar a l’Estat, juntament amb altres consistoris, que concretés com s’aplicarà el futur reial decret, però encara no s’ha obtingut cap resposta. La inquietud dels municipis és saber si perdran de cop els agents que es puguin acollir a la jubilació anticipada o si es farà de manera més esglaonada. “Les plantilles de les policies locals catalanes estan envellides perquè la mitjana d’edat és alta”, alerta el coordinador d’organització del Sindicat d’Agents de Policia Local (Sapol), Felipe Uroz. El Sapol, que és el sindicat majoritari a la Guàrdia Urbana de Barcelona, calcula que, amb el reial decret aprovat, en un període de tres anys es podrien jubilar uns 400 policies dels 3.000 del cos barceloní.

Altres ciutats, com l’Hospitalet de Llobregat i Badalona, també coincideixen que l’aplicació del reial decret podria suposar la pèrdua de prop del 10% dels agents. Però el secretari general del Sindicat Professional de Policies Municipals (SPPM) de Catalunya, Daniel Bel, recorda que la jubilació anticipada és voluntària i pronostica que “interessarà” als agents de l’escala bàsica i no tant als que ocupen posicions de comandament, “perquè tindrien una pèrdua econòmica”. El projecte de reial decret que ha arribat als sindicats proposa que els policies locals es puguin jubilar als 59 anys si han treballat d’agents un mínim de 35 anys o bé als 60 anys si n’han treballat 30. A Catalunya hi ha uns 10.000 policies locals, dels quals més de 700 tenen 60 anys o més, segons el departament d’Interior.

Promoció amb més places

L’Ajuntament de Barcelona convocarà aquest any 150 places a la Guàrdia Urbana. El consistori, per la limitació fixada per l’Estat, només pot convocar les places que han quedat vacants per les jubilacions. Però fonts del consistori expliquen que enguany es farà una excepció perquè es convocaran més places que els policies que es van retirar l’any passat; això s’ha pogut fer perquè s’han incorporat places vacants d’altres àrees de l’Ajuntament. Ara bé, afegeixen que la promoció de les 150 places convocades no acabarà fins al 2019 i llavors ja hi haurà les vacants per les jubilacions previstes enguany (sense el reial decret). Per tant, els agents de més no servirien per compensar la pèrdua de policies per la jubilació anticipada.