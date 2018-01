L’escola que no té lavabos separats per a nens i nenes

A diferència de la majoria de centres, l’escola pública Turó Blau de Sant Andreu (Barcelona) no té lavabos separats per a nens i nenes. “Aquest any hem canviat els cartells perquè cap alumne pateixi”, explica el director, Ferran Català, que afegeix que hi ha nens que se senten nenes (o al revés) que estan incòmodes si han d’escollir.

L’Escola Turó Blau és el primer centre públic català que forma part del programa Escoles Rainbow, impulsat per l’Associació de Famílies LGTBI. El projecte, que dura dos anys, consisteix a sensibilitzar sobre la diversitat a les aules.

La idea va venir d’una família de l’escola i va rebre el vistiplau de la comunitat educativa. Està finançat amb el fons format per l’excedent dels sous dels regidors de Barcelona en Comú.

Però, exactament, què vol dir que un centre sigui LGTBI friendly? Simplement, que vetlla perquè tothom s’hi senti còmode, que cap alumne pateixi i que tots els models de famílies siguin acceptats. “No es tracta d’un tema sexual, sinó purament de respecte”, recorda el tutor de sisè, Joan Carles López, que recorda que també es vetlla per la diferència de religió, de raça o de creença.

Concretament, el director recorda que a primària tracten més la identitat que no pas l’orientació sexual. Una de les claus del projecte és introduir els temes LGTBI en el dia a dia. Per exemple, a les classes de matemàtiques els alumnes del Turó Blau es troben amb exercicis en què hi ha representades tota mena de famílies: des de dues mares a un pare i una mare o dos pares, entre d’altres. O bé quan els mestres parlen de personatges referents de la història, esmenten explícitament que eren gais.

“A sisè hem parlat d’Oscar Wilde i hem explicitat que era gai: si no dius res, s’entén que és heterosexual”, afirma López, que recorda que cal donar visibilitat a les diferents orientacions sexuals. Gràcies a això, els alumnes que es plantegin la seva sexualitat veuran que personatges amb rellevància històrica també eren homosexuals.

Els alumnes, que fins ara no hi havien reflexionat, ho viuen amb total normalitat. “Mai havia vist l’homosexualitat com una cosa dolenta, però tampoc com a normal”, explica un nen de sisè, que assegura que ara sí que ho ha interioritzat. Després de les explicacions dels mestres, els alumnes han normalitzat la majoria de vocabulari LGTBI. “L’únic que mai m’acaba de quedar clar és què vol dir ser intersexual”, confessa l’Aitana (11 anys).

Segons apunta el tutor de sisè, els principals dubtes que els sorgeixen estan relacionats amb la reproducció. “Els alumnes pregunten com pot ser que dos homes o dues dones tinguin un fill”, explica López, que assegura que sovint confonen la sexualitat amb la reproducció.

Una de les coses que més triomfen entre els alumnes és la varietat de contes que troben a l’escola. A més dels tradicionals, a la biblioteca disposen de contes marcats amb un gomet de l’arc de Sant Martí.

Per exemple, els alumnes poden llegir un conte que parla sobre un nen que té penis però que, en canvi, la seva ombra té forma de nena. Un altre dels contes que més triomfen és el de la història de la Tango, que representa la primera pingüí que té dos pares i que viuen feliçment al zoo de Central Park de Nova York.

El conte preferit de la Sara -nom fictici-és el de la princesa que rebutja el príncep i que acaba sortint amb una altra princesa. “M’agrada poder llegir llibres diferents”, apunta l’alumna de sisè de primària.

Codi igualitari de l’escola

Com a declaració d’intencions, tots els cursos han fet un codi igualitari, que reivindica que al Turó Blau tothom hi és benvingut. Per aconseguir tots aquests avenços, els mestres reben la formació de l’Associació de Famílies LGTBI. Al llarg del curs rebran cinc sessions.

“Es tracta de crear un ambient en què se sàpiga que la intolerància no és benvinguda”, reivindica la presidenta de l’Associació de Famílies LGTBI, Katy Pallàs, que conclou que es tracta d’aprendre a ser “respectuós amb la diferència”.