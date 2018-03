“L’important no és què aprenem sinó què fem amb el que sabem”

No es tracta ja de saber molta història -els personatges, els fets, les dates concretes-, sinó de saber-la aplicar per entendre el present i el futur. Aquest és un exemple pràctic del missatge que va llançar ahir Mmantsetsa Marope, directora de l’International Bureau of Education, la branca educativa de la Unesco, en una conferència al CosmoCaixa. Marope va donar claus per explicar què significa superar l’aprenentatge per disciplines que es feia fins ara a l’escola i reenfocar-lo cap a l’assoliment de competències. “L’important ja no és què aprenem, sinó què podem fer amb el que hem après”, va afirmar.

Aquest canvi de model, va dir Marope, va necessàriament lligat a un canvi en el programa acadèmic. Segons va insistir, hi ha un concepte “tradicional i incomplet” de currículum que a vegades es concep com un “conjunt de programes, plans d’estudi i llibres de text”. Ara el que cal és que el currículum inclogui una visió “integral” i que s’enfoqui a “l’adquisició de les competències que els ciutadans han de posseir per assegurar el desenvolupament de la societat”. “El que aprenem queda obsolet de seguida, però si sabem com s’aprèn podem reaprendre de seguida”, va dir, reivindicant l’aprenentatge per competències.

L’experta, que també és doctora en educació a la Universitat de Chicago, aconsella que els estats arribin a pactes d’estat per reformar els currículums. La Generalitat ja va aprovar el 2015 un decret per reordenar els estudis de primària, i s’hi van incloure més hores de matemàtiques i les competències digitals, entre d’altres.

Per consolidar el canvi de paradigma, la Unesco vol “reforçar les xarxes i associacions”, un camp en què Catalunya ja té força recorregut. Una bona prova van ser les dues taules rodones de la jornada, en què diversos experts van presentar les seves iniciatives. Els ponents, que eren representants d’organitzacions com Escola Nova 21, Xarxes per al Canvi i Educació 360, entre d’altres, van afirmar que la innovació educativa “ha d’arribar per igual a totes les escoles per no crear desigualtats” i van demanar el suport dels governs i les institucions.

En la clausura, el president del Parlament, Roger Torrent, va defensar el model “d’èxit” de l’escola catalana i va agrair a la comunitat educativa el consens per defensar-la, encara que també va fer una crida a ser “crítics” amb les institucions per millorar el sistema.

Somescola liderarà la manifestació dissabte

La manifestació convocada per a aquest dissabte, 17 de març, a Barcelona, en contra dels atacs a l’escola i en defensa de la immersió lingüística, estarà liderada finalment per Somescola. Encara que en un primer moment va ser convocada per un grup d’entitats, com la USTEC, l’ANC i la FAPAES, avui es donaran tots els detalls sota el paraigua de Somescola, la plataforma unitària a favor de l’escola catalana. El portaveu de la USTEC, Ramon Font, ja va dir fa uns dies que esperaven que Somescola s’acabés afegint a la marxa, que durà per lema “L’escola no té por”.