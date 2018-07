Llancen una campanya per finançar la defensa del fotoperiodista Jordi Borràs

Una vintena d'entitats periodístiques, socials i cíviques encapçalades pel Grup de Periodistes Ramon Barnils han presentat aquest dimarts una campanya de suport al fotoperiodista Jordi Borràs, agredit el 16 de juliol passat per un agent de la Policia Nacional. La iniciativa aglutina les veus d'entitats com FundiPau, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el centre Iridia, Òmnium Cultural i SOS Racisme amb l’objectiu de contribuir a finançar les despeses de la defensa de Borràs en el procés judicial contra el seu agressor i "fer front comú per exigir la fi de les agressions contra els professionals de la informació". L’objectiu econòmic que s'han marcat són 12.000 euros, que es recaptaran a través de la plataforma de finançament col·lectiu TotSuma.

El mateix Borràs ha agraït a través del seu compte de Twitter la posada en marxa d'aquesta campanya que, a les tres del migdia, ja havia recaptat gairebé 4.000 euros. L'objectiu dels 12.000 euros –que és l'estimació que s'ha fet del cost del procés judicial– s'ha d'assolir en el termini de 44 dies. Si se sobrepassés la quantitat fixada, els diners es destinarien a possibles despeses extra del procés i a donatius a una entitat que defensi els drets humans.

Mai no poder agrair prou l'onada solidària de les persones i entitats implicades en aquesta campanya. Per sufragar els costos de defensa derivats de l'agressió feixista que vaig patir, s'ha engegat aquest micromecenatge. GRÀCIES! #defensaJordiBorràs 👇 https://t.co/zMxV9c385F pic.twitter.com/7FbszkjANw — Jordi Borràs (@jordiborras) 24 de juliol de 2018

Les entitats que impulsen la campanya s'han reunit avui a l'Ateneu Barcelonès per condemnar les agressions a periodistes i professionals de la informació i "les constants vulneracions de la llibertat d'expressió". El periodista Ferran Casas, president del Grup Barnils, ha exigit que "els cossos policials siguin diligents, tant Mossos d'Esquadra com Policia Nacional". Per la seva banda, Francesc Canosa, secretari de la junta del Col·legi de Periodistes de Catalunya ha defensat la necessitat de ser "pròxims" a "totes les normalitats escamotejades".

El Mapa de la Censura de Media.cat, impulsat pel Grup Barnils, ha comptabilitzat 58 amenaces, intimidacions o agressions a periodistes i mitjans des del setembre del 2017 fins l'actualitat. En els últims quatre mesos de l'any passat es van comptabilitzar 37 casos, mentre que en aquest 2018 n'hi ha hagut 22, 13 dels quals impliquen violència física contra periodistes.